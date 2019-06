Wolters Kluwer al convegno Transfer Pricing 2019

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha partecipato con uno speech al convegno Transfer Pricing 2019, organizzato da Global Symposium, che si è tenuto ieri a Milano, oltre ad essere «presentation sponsor» dell’importante evento.

Il convegno, giunto alla settima edizione, rappresenta l’evento sul Transfer Pricing più importante in Italia. Si è parlato di Transfer Pricing adjustment, di operazioni finanziarie infra-gruppo, di Transfer Pricing e dogane, di risoluzione delle dispute e di molto altro.

Sono state presentate best practices di grande rilievo e ricche di aspetti innovativi e il convegno consentirà il benchmarking con le società che hanno già implementato strategie di successo.

L’importanza della tecnologia digitale in questo complesso procedimento verrà affrontata da Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.

Irene Pugliatti, key account specialist della divisione Large Account di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, ha approfondito il ruolo, oggi fondamentale, della tecnologia a supporto della compliance fiscale.



Nel suo intervento ha sottolineato quanto sia importante un sistema di controllo della Transfer Pricing Policy e l’impatto sul contribuente e come lo strumento digitale CCH Integrator sostenga la gestione della Transfer Pricing Policy e del Country by Country Reporting.

La giornata di lavoro, che si è svolta al Doria Grand Hotel di Milano, ha visto la partecipazione di multinazionali e aziende di successo del calibro di Prysmian, Vodafone, Amplifon, Artsana Group, Sky Italia, Intesa Sanpaolo, Generali Group, Caterpillar, Enel, Exxon Mobil.