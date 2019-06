Kyocera Corporation compie 60 anni e festeggia rinnovandosi

Kyocera Corporation, casa madre di Kyocera Document Solutions Europa, ha celebrato quest’anno il suo 60° aniversario e si è regalata una nuova brand identity. L'organizzazione è stata fondata in Giappone nell'aprile del 1959 dal Dr. Kazuo Inamori, con il nome Kyoto Ceramic Co. e con uno staff di 28 persone. Dopo la fusione con quattro affiliati nel 1982, la società ha assunto il nome di Kyocera Corporation, che mantiene tutt’oggi. Nel 2019, Kyocera Corporation ha registrato un fatturato di 1.623 trilioni di yen e ora vanta oltre 70.000 dipendenti in tutto il mondo.

A partire dal business tradizionale della ceramica, l'organizzazione si è diversificata nel corso degli anni per fornire una gamma di prodotti e servizi che includono componenti per l’automotive, dispositivi elettronici, sistemi di generazione di energia solare e soluzioni documentali, tra gli altri. Oggi l'azienda offre una vastissima varietà di prodotti e componenti che trovano collocazione in diversi tipi di ambienti, dai supercomputer alla Stazione Spaziale Internazionale e ai Mars Rovers della NASA. Utilizzando oltre 200 tipi diversi di ceramiche fini, il gruppo è stato pioniere di numerose scoperte e ha guidato l'innovazione in innumerevoli settori.

Kyocera Document Solutions Inc. svolge oggi un ruolo chiave all'interno del gruppo nell’ambito delle soluzioni documentali. Kyocera Corporation è entrata nell’industry delle soluzioni per gli ambienti di ufficio attraverso l'acquisizione di Mita Industrial Co. nel 2000, dando vita a Kyocera Mita Corporation. Nel 2012, la divisione è stata rinominata Kyocera Document Solutions per consolidare la posizione di leader del settore a livello globale.

Kyocera Document Solutions Europa è una delle principali sedi regionali della società e fornisce alla regione soluzioni hardware e software leader di mercato in grado di aumentare l'efficienza all'interno degli ambienti di business.

L'organizzazione è molto orgogliosa del proprio retaggio e condivide la sua expertise con clienti in tutto il mondo in vari settori per rendere il pianeta un luogo più efficiente e rispettoso che garantisca una crescita sostenibile per tutti nel presente e negli anni a venire.

Kyocera lavora in pieno allineamento con la filosofia aziendale, stabilita dal Dr. Inamori. In essa, spiega che “la storia di Kyocera è fare ciò che nessun altro aveva osato fare e aprire strade dove nessuno si era mai avventurato prima”. Perseguendo il motto aziendale “Rispetta il divino e ama le persone”, l'azienda si impegna per fornire tecnologie all'avanguardia che possano rendere il mondo un posto migliore e più sostenibile.

La filosofia aziendale del Dr. Inamori si è affermata come un criterio riconosciuto a livello globale per comprendere la professionalità tendendo alla grandezza. Per questo motivo, il dott. Inamori è stato premiato nel 2009 con il premio “Entrepreneur for the World” al World Entrepreneurship Forum tenutosi a Lione, in Francia.

Gli ultimi 60 anni di Kyocera sono stati contrassegnati da una crescita aziendale senza precedenti e dalla determinazione di avere successo in ognuna delle numerose industry del gruppo. Il futuro è luminoso per Kyocera poiché l'azienda affronta le sfide adattandosi al mondo moderno ricco di tecnologie emergenti come la robotica, Internet of Things, 5G, l'intelligenza artificiale e il cloud computing. Kyocera guiderà questa evoluzione tecnologica, imparando da ogni singola svolta innovativa, integrando gli sviluppi nelle future strategie di business al fine di raggiungere l'eccellenza.