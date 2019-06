PFU collabora con AbleTech e partecipa a Rivoluzione CFO 2.0

PFU conferma la propria partnership tecnologica e commerciale con AbleTech, e partecipa all’evento Rivoluzione CFO 2.0 di Bologna.

In particolare, abbinando la tecnologia hardware di Fujitsu al workflow Arxivar per la gestione dei processi digitali, le aziende clienti possono ottenere vantaggi significativi a livello organizzativo ed economico, oltre che posizionarsi in modo più favorevole per l’evoluzione futura del loro business.

In collaborazione con EY (Ernst & Young) e con gli Osservatori di Digital Innovation del Politecnico di Milano, Able Tech ha organizzato “Rivoluzione CFO 2.0”, un ciclo di incontri informativi per supportare le aziende a valorizzare al massimo i cambiamenti – sia tecnologici che organizzativi – introdotti con la fatturazione elettronica italiana e in arrivo con quella europea e l'eOrder (NSO).

Gli eventi si focalizzeranno su un’analisi della situazione attuale e dell’impatto che l’introduzione della fatturazione elettronica ha avuto sul panorama aziendale italiano, delineando gli scenari e le opportunità che possono aprirsi per le imprese. Si parlerà poi di ottimizzazione dei processi che coinvolgono l’invio e la ricezione della fattura elettronica e della possibilità di estendere questo tipo di modello ad altri flussi aziendali, con l’obiettivo di creare valore.

PFU è presente a questi eventi in veste di partner, con la propria gamma di scanner di alta qualità, adatti ad aziende di ogni dimensione e mercato. I dispositivi PFU sono robusti ed affidabili e rappresentano un modo efficace ed efficiente di digitalizzare la documentazione cartacea ancora presente in azienda e immetterla in un workflow sempre più digitale.