Lexmark Cloud Print Infrastructure riduce i costi di gestione

Lexmark annuncia la disponibilità di Cloud Print Infrastructure, una soluzione completa as-a-service che utilizza tecnologie IoT e cloud.

Questo approccio del tutto nuovo alla stampa aziendale consente ai dipartimenti IT di ridurre i costi grazie all’eliminazione dell’infrastruttura e gestione della stessa, assicurando allo stesso tempo una user experience di livello superiore. Pensando agli Uffici Acquisti che passano molto tempo prezioso a gestire RFP e modalità complesse di fatturazione, l’offerta mette a disposizione costi di abbonamento flessibili.

Allen Waugerman, President e Chief Executive Officer di Lexmark

Poiché le aziende cercano di eliminare progressivamente la complessità IT, Lexmark Cloud Print Infrastructure as a Service sfrutta l’efficienza degli MPS per semplificare l’approccio delle stesse alla stampa. Ora siamo in grado di far fronte a una serie di sfide relative all’infrastruttura aziendale, consentendo ai clienti di concentrarsi sulla capacità di stampa di cui necessitano mentre noi pensiamo al resto.