Trasformazione digitale, Liferay aggiorna l'offerta

Liferay ha annunciato le nuove versioni di Liferay DXP e Liferay Commerce e la disponibilità a livello globale di Liferay DXP Cloud.

Progettate per rispondere alle esigenze digitali, al fine di creare esperienze che si adattino velocemente ai differenti canali e snelliscano le operazioni IT, queste nuove soluzioni mettono a disposizione strumenti di gestione dei contenuti e di personalizzazione semplici da utilizzare, con la flessibilità di un’architettura CMS disaccoppiata, tutti potenziati dai benefici del cloud.

Ed Chung, VP of Products di Liferay

La capacità di garantire ai clienti esperienze digitali scalabili e personalizzate su molteplici punti di contatto è diventato fondamentale per il successo del business. Dato che le aziende cercano di soddisfare i clienti su differenti canali e dispositivi, la fornitura in modalità headless sta diventando sempre più importante. Liferay DXP 7.2 offre le funzionalità di un CMS headless per consentire alle aziende di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei clienti.

Con Liferay DXP 7.2, le aziende possono progettare e distribuire esperienze digitali con funzionalità efficaci, quali il suggerimento di contenuti e l’auto-tagging. Gli sviluppatori di frontend hanno così la possibilità di utilizzare gli strumenti preferiti attraverso un CMS disaccoppiato. Le nuove API REST garantiscono l’accesso a contenuti strutturati, gestione dei documenti, categorie e parole chiave.

Liferay DXP Cloud beneficia delle best practice delle installazioni cloud di Liferay DXP già realizzate, per ridurre il time to market di sviluppo e gestione dell’infrastruttura sottostante. Progettata su misura per Liferay DXP, Liferay DXP Cloud garantisce un valido set di funzionalità che include applicazioni e metriche precise di implementazione dell’infrastruttura. Garantisce inoltre backup e ripristino automatici, in modo tale da ridurre il rischio di perdita dei dati.

Applicando funzionalità di machine learning nei passaggi chiave delle vendite digitali, Liferay Commerce 2.0 migliora in modo significativo la capacità di garantire transazioni fluide. La possibilità di raggruppare i prodotti in modo smart, raccomandarli in modo contestuale e definire avvisi per account a rischio di abbandono aiuta le aziende a migliorare l’esperienza di acquisto.