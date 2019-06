Asus lancia il nuovo monitor Designo Curve MX38VC

ASUS ha reso disponibile Designo Curve MX38VC, monitor con pannello ultra-wide da 37,5” con curvatura 2300R e angolo di visualizzazione di 178 gradi.





Il pannello è di tipo IPS, da 37,5” in formato widescreen 21:9, con una risoluzione UWQHD di 3.840x1.600 pixel. Designo Curve MX38VC riproduce il 99% del gamut sRGB, ha una luminosità di 300cd/m2 e un contrasto di 100.000.000:1 grazie anche alla tecnologia ASUS Smart Contrast. Il tempo di risposta è pari a 5ms, le cornici sono ridotte e la curvatura 2300R di 178 gradi. A questa si aggiungono poi una serie di specifiche funzionalità, raccolte nella tecnologia Eye Care e studiate per incrementare ulteriormente il comfort d’uso e ridurre l'affaticamento degli occhi, anche dopo un utilizzo prolungato del monitor. Tra queste ASUS Flicker-Free, mentre ASUS Blue Light Filter, grazie all'esclusivo ASUS Ultra-Low Blue Light, protegge dalla luce blu dannosa filtrandone le emissioni fino al 70%. SplendidPlus ottimizza invece video e immagini migliorando luminosità, contrasto e nitidezza colore, prevedendo diverse modalità preimpostate per adattarsi al contenuto visualizzato: Reading, Darkroom, Scenery, Standard, Theatre, sRGB, Game e Night View.

L’audio è affidato a due speaker stereo da 10 Watt, frutto della collaborazione tra Harman Kardon e il team ASUS Golden Ear.

MX38VC si affida ad un mix di avanzate tecnologie audio, sia software che hardware, che permettono di avere una riproduzione del suono fedele e cristallina, senza tuttavia incidere in alcun modo sull’estetica, posizionando i due altoparlanti in maniera attenta e precisa, in linea con il design generale. Il nuovo monitor ASUS integra connettività Bluetooth per permettere uno streaming audio da dispositivi esterni, quali smartphone e tablet, garantendo un ascolto senza interruzioni anche quando il display è in modalità standby.

Designo Curve MX38VC include una base che permette la ricarica wireless dei propri dispositivi mobile erogando una potenza di 15Watt. L’area dedicata alla ricarica wireless è evidenziata da un gioco di trasparenze e finiture metalliche che si impreziosisce ulteriormente quando viene ricaricato un dispositivo, attivando un’esclusiva illuminazione con effetto aura.