HPE accelera la trasformazione digitale delle PMI

Hewlett Packard Enterprise ha annunciato il potenziamento delle HPE Small Business Solutions, assistendo le PMI nel percorso di trasformazione digitale.

Le nuove HPE Small Business Solutions, basate sulla prima versione lanciata nell’ottobre 2018, combinano le potenzialità dei server HPE ProLiant Gen10 e dello storage HPE con il networking Aruba e con le funzionalità del cloud Microsoft per semplificare la messa in opera e la gestione di soluzioni IT per i clienti del segmento PMI.

Anche le piccole e medie imprese hanno capito che per competere efficacemente devono adottare una strategia digitale, seguendo l’esempio delle grandi imprese dotate di maggiori risorse. Tuttavia, il numero limitato di personale e di risorse IT da impiegare nella realizzazione di progetti innovativi può rapidamente diventare un'attività onerosa in termini di budget e di tempo.

HPE affronta queste sfide grazie alle HPE Small Business Solutions, soluzioni facili da scegliere, da utilizzare e da gestire, supportate da server, storage, software, networking e funzionalità cloud all’interno di un’unica esperienza chiavi in mano. Gli ultimi aggiornamenti alle HPE Small Business Solutions ampliano questa esperienza con ulteriori miglioramenti atti a soddisfare i requisiti e le priorità specifiche delle piccole e medie imprese. Questo significa fornire soluzioni a prezzi accessibili in grado di consentire alle aziende di supportare la crescita degli utenti e delle loro esigenze. Soluzioni complete, corredate da strumenti che consentano di eseguire i backup e di proteggere i dati così da soddisfare in modo efficiente gli onerosi requisiti normativi, riducendo contemporaneamente al minimo i tempi di downtime dei sistemi.

Tim Peters, vice president e general manager del Transactional SMB Group di Hewlett Packard Enterprise

Per poter competere nel mercato attuale, le piccole e medie aziende devono indirizzare le loro energie e risorse verso la creazione di nuovo valore e nuove esperienze a vantaggio dei propri clienti. Noi di HPE siamo entusiasti per i successi delle PMI nostre clienti e siamo impegnati ad assisterle nel loro lavoro per mezzo di soluzioni, consigli, supporto e opzioni di pagamento flessibili che permettono di concentrarsi sul rispettivo business anziché sull'IT.