Buffalo TeraStation 51210RH, ora con capacità totale di 144 TB

Buffalo integra gli hard disk da 12 TByte nei propri NAS rackmount a 12 bay della serie TeraStation 51210RH; la massima capacità non formattata sale così a 144 TByte.

La gamma include varianti parzialmente popolate e versioni con capacità a partire da 8 TByte, per assicurare un’espandibilità proporzionale alle richieste di business, unitamente a un prezzo d’attacco del listino particolarmente vantaggioso.

Ampiamente configurabili sul fronte RAID e dotate di due porte 10GbE per assicurare un’elevata larghezza di banda ed eliminare i colli di bottiglia durante il trasferimento dei dati, le TeraStation 51210RH offrono anche il supporto ad Amazon S3, Microsoft Azure, Dropbox e Microsoft Onedrive, consentendo l’implementazione di ambienti di cloud ibrido.

A garantire la massima tranquillità c’è poi la straordinaria formula di Garanzia VIP, che sulle TeraStation 51210RH ha una durata di 5 anni e prevede anche la sostituzione a domicilio degli HDD in 24 ore.

A margine, Buffalo ha svelato nuove configurazioni per il modello Terastation 5410RN, ora disponibile nella versione parzialmente popolata (2 HHD da 8 TByte), una configurazione che rende questo compatto NAS rackmount a 4 bay particolarmente attraente per coloro che sono alla ricerca di una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni e facilmente espandibile.

La famiglia TeraStation 51210RH ha un Prezzo di attacco del listino di 2569 Euro (IVA esclusa) per il NAS TS51210RH0804-EU – 8 TB (4x2TB HDD), a salire sino al top di gamma TS51210RH14412EU – 144 TB (12x12TB HDD) da 11.799 Euro (IVA esclusa).

La serie TeraStation 5410RN parte da 1225 Euro (IVA esclusa) (4x2TB HDD), fino ai 2269 Euro (IVA esclusa) per il modello da 32 TByte completamente popolato.