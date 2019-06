Appian porta la piattaforma low-code a ICCREA

Appian ha annunciato che il Gruppo bancario Cooperativo ICCREA ha scelto la piattaforma low-code di Appian per avviare un percorso di digitalizzazione.

Il Gruppo concentrerà i nuovi sviluppi su Appian per il miglioramento dell'assistenza ai clienti, l'erogazione più veloce dei servizi e la riduzione della complessità e delle attività manuali associate alla conformità normativa.

Cristiano Pietrosanti, Responsabile Organizzazione e Progetti di ICCREA La nostra visione– consiste nel creare uno strato architetturale (Process Layer) all’interno del quale inserire tutti i processi aziendali, svincolandoli dagli applicativi tradizionali. La piattaforma low-code di Appian ci permette di misurare i processi chiave in termini di prestazioni ed efficienza, il che consente un processo di continuous improvement. Gli obiettivi della nostra trasformazione digitale con Appian sono il miglioramento della qualità del servizio, una maggiore velocità nelle operazioni e poterci distinguere nel nostro settore, offrendo ai clienti un'esperienza eccezionale su qualsiasi piattaforma.

Iccrea prevede di implementare numerose applicazioni su Appian, che vanno dal processo di approvazione del ciclo passivo di fatturazione alla gestione delle frodi, dai processi di assistenza “multi-tematica” alle Banche di Credito Cooperativo, sino alla gestione secondo la regolamentazione europea P.O.G., Product Oversight Governance, dei processi inerenti il ciclo di vita dei prodotti bancari, finanziari ed assicurativi al dettaglio.

Silvia Fossati, Managing Director of Southern Europe di Appian

Per stare al passo con le aspettative dei clienti in termini di maggiore personalizzazione ed esperienza digitale, le banche stanno modernizzando i propri sistemi informativi con tecnologie che consentono una rapida implementazione di nuove applicazioni consumer e mobile friendly. Siamo entusiasti di aiutare il Gruppo Bancario Iccrea a fornire ai propri membri nuovi prodotti, servizi ed esperienze utilizzando le moderne tecnologie bancarie.