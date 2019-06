Skebby conferma l’enorme potenziale dell’SMS per il business

Skebby ha effettuato un sondaggio sull’uso degli SMS come strumento business. I tassi di apertura medi sono prossimi all’89%, con punte del 97%.

Complici il minor affollamento di messaggi e la pressoché inesistente percentuale di spam, la propensione ad aprire e leggere gli SMS è molto marcata e li rende, quindi, ideali come strumento di marketing per le aziende che vogliano comunicare in maniera efficace con la propria clientela.

Non essendo un canale molto affollato, oltre che poco utilizzato dagli spammer, l'SMS si è andato affermando come il mezzo di comunicazione privilegiato dalle aziende per comunicare con i propri clienti.

Questi sono sicuramente i principali fattori che giocano a favore della credibilità e affidabilità degli SMS che, secondo un’indagine condotta nei mesi scorsi in Italia da Skebby.it, l’innovativa piattaforma che offre soluzioni professionali di mobile marketing & service, vantano tassi di apertura molto elevati, confermando quanto già emerso in diverse ricerche effettuate all’estero.

Le persone interpellate da Skebby.it hanno risposto per il 63,42% che aprono tutti gli SMS ricevuti e per il 25,40% solo quelli di mittenti già conosciuti, dati che portano al 88,82% la percentuale complessiva. Se si circoscrivono i risultati alle fasce di età centrali, che vanno dai 35 ai 64 anni, il dato medio sale al 93,33%.

Focalizzandosi infine sulla fascia di età che va dai 55 ai 64 anni, quella più ben disposta tra tutte verso gli SMS, la percentuale di apertura di qualsiasi SMS è del 75,58%, cui si aggiunge il 22,09% di coloro che si limitano ai messaggi di mittenti noti, portando così il tasso di apertura complessivo al 97,67%.