Epson annuncia quattro nuovi modelli della gamma WorkForce

Epson presenta quattro multifunzione della gamma WorkForce: WF-2810DWF, WF-2830DWF, WF-2835DWF e WF-2850DWF, pensate per casa e piccoli uffici.

Questi modelli offrono una serie di vantaggi per chi cerca una soluzione che consenta di risparmiare sia nel breve sia nel lungo periodo: dalla modalità di stampa fronte/retro in formato A4, fino all'elevata autonomia resa possibile dalle cartucce XL, che permettono di stampare un numero di pagine fino a 2,5 volte superiore. Inoltre, grazie alle cartucce di inchiostro separate, bisogna sostituire solo il colore esaurito.

Gli utenti possono selezionare le funzioni di questi modelli in modo rapido e semplice utilizzando l'interfaccia intuitiva e il display LCD. Inoltre, i modelli WF-2830DWF, WF-2835DWF e WF-2850DWF includono un alimentatore automatico di documenti (ADF) da 30 pagine per eseguire scansioni e fotocopie e inviare via fax più pagine alla volta. Grazie a Wi-Fi e Wi-Fi Direct, è possibile usare l'app Epson iPrint per lanciare la stampa dei documenti da dispositivi smart, mentre con l'app Email Print è possibile inviare i documenti da stampare via mail e trovarli pronti all'arrivo in ufficio. WorkForce WF-2850DWF possiede anche la funzione Scan-to-Cloud , con cui è possibile archiviare e condividere documenti online.