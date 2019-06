Caffè Borbone si affida a Open Hub Med per lo sviluppo IT

Caffè Borbone ha scelto di usufruire dei servizi dell’hub neutrale Open Hub Med come location per l'implementazione della sua nuova infrastruttura IT/TLC.

L'operazione prevede l’interconnessione ad alta capacità e affidabilità dello stabilimento produttivo di Caivano(NA) con la sede di Open Hub Med a Carini (PA) e la “collocazione” delle piattaforme IT presso l’area dedicata alle attività Data Center al fine di implementare uno scenario di Disaster Recovery e contestualmente l’erogazione di servizi direttamente dal Data Center.

Il progetto-Caffè Borbone è realizzato e gestito dal System Integrator di Ragusa CAT S.r.l. in team con Mandarin S.p.A.

Caffè Borbone S.r.l., dal canto suo, ha affidato a Officina71 il management dell’intero progetto che vede coinvolta Software Business S.r.l. in qualità di partner SAP.

Valeria Rossi, presidente del Consorzio Open Hub Med L’attivazione del data center di OHM ha rappresentato uno step fondamentale. Oggi accogliamo all’interno di OHM le terminazioni di reti di CDN, Cloud providers, Digital Media providers ma anche server di aziende italiane e straniere, tutti soggetti che beneficiano dell’avere a disposizione un’area tecnologica infrastrutturata e strategica sia a livello nazionale sia internazionale per la collocazione di risorse IT e TLC. La scelta di Caffè Borbone testimonia la strategicità di Open Hub Med anche nel settore enterprise.

Ing. Francesco Vitobello, Direttore Operations di Caffè Borbone S.r.l

La scelta di CAT S.r.l è avvenuta dopo una rigida selezione che ha messo a confronto i migliori operatori del settore. CAT si è distinta per le soluzioni innovative proposte e per l’attenzione dimostrata verso le esigenze espresse e, puntualmente, soddisfatte. La costante collaborazione con il partner è stata l’arma vincente che ci ha aiutato a superare le difficoltà tipiche di un progetto complesso ed eterogeneo come quello dell’adozione di un nuovo ERP.