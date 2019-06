SAS Forum, dare forma all’innovazione e favorire il cambiamento

Shape the New è stato l’argomento di SAS Forum Milan 2019, l’evento annuale organizzato da SAS che ha come tema dell’innovazione e della trasformazione del business. Si è svolta il 4 giugno a Milano presso il Centro Congressi MiCo con il patrocinio del Comune di Milano la 14° edizione di SAS Forum Milan 2019. Per più di 2000 partecipanti tra imprenditori, manager, esperti e data scientist è stata l’occasione per ispirarsi e confrontarsi sui temi più innovativi in ambito Advanced Analytics, Intelligenza Artificiale e trasformazione.

Marco Icardi, Regional Vice President SAS e CEO SAS Italy

Siamo alla soglia di una fase successiva dell’era dell’innovazione, dove è possibile trasformare interamente il mondo attorno a noi, trovando soluzioni a problemi che sembravano irrisolvibili e sostenendo l’agire umano, attraverso straordinarie modalità prima impensabili. Analytics e Intelligenza Artificiale permettono di approcciare nuove conquiste. Un processo che coinvolge spinta a conoscere, scoperta di intuizioni, ingegnerizzazione di soluzioni e infine trasformazione.

Filo conduttore dell’edizione 2019 è Shape the New – orchestrate your analytics journey, che significa dare forma al nuovo e stimolare un nuovo modo di pensare e approcciare il cambiamento. Nella sessione plenaria i keynote speaker accompagnano i partecipanti in un percorso trasformativo, ispirando nuove direzioni in grado di guidare cambiamento e progresso.

Sul palco anche Gianluca De Cobelli (Co-Fondatore e Amministratore Delegato Yolo Group), Anders Indset (The Business Philosopher), Massimo Nordio (Amministratore Delegato Volkswagen Group Italia), Alessandro Zollo (Amministratore Delegato BANCOMAT) e Angelo Tenconi (Senior Director Customer Advisory South EMEA SAS).

Nel pomeriggio, oltre 50 speaker tra esperti, CEO e top manager delle principali aziende hanno raccontato i loro progetti, punti di vista ed esperienze in modo nuovo e coinvolgente. Inside Forum dedicati a Data-driven Marketing, Artificial Intelligence e Transformation, the New Age of Risk Transformation e SAS Tech. Eventi nell’evento per ascoltare chi fa innovazione ogni giorno in azienda grazie a interviste, tavole rotonde, confronti all’americana e panel. L’evento DATA Talks per ispirarsi in ambito innovazione e trasformazione. Seguendo le tappe di scoperta, soluzione e trasformazione, un susseguirsi ritmato di speech di 15 minuti l’uno che hanno come protagonista il dato e la sua analisi. Un’area Demo sempre attiva ha permesso agli ospiti di toccare con mano le ultime tecnologie di SAS e confrontarsi con gli esperti sui topic più attuali nel mondo degli Advanced Analytics.Mentre le data science escape room hanno coinvolto i partecipanti in modo divertente per sperimentare le proprie conoscenze in ambito calcistico e #data4good.