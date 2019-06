La firma grafometrica di Aruba per il biotestamento digitale

Aruba ha preso parte ad un progetto della Regione del Veneto mettendo a disposizione la soluzione di Firma Grafometrica per il biotestamento digitale.

Questo processo di digital transformation prende il via dal Comune di Caprino Veronese e risponde all’esigenza e all’obiettivo del progetto di implementare un processo di Firma Grafometrica per permettere ai cittadini di firmare documenti digitali senza l’utilizzo di un certificato di firma digitale qualificata, mantenendo comunque il valore legale dei documenti firmati. L’apposizione della firma avviene tramite apposita tavoletta grafometrica - posizionata presso lo sportello della sede comunale – che è in grado di raccogliere gli specifici vettori biometrici di ogni utilizzatore.

La Firma Grafometrica di Aruba è, infatti, una tecnologia che consente di apporre una Firma Elettronica Avanzata a un documento di tipo informatico: nello specifico, il documento viene visualizzato dall'utente tramite un dispositivo sul quale, grazie ad un'apposita penna, è possibile firmare con un gesto analogo alla firma autografa su carta.

Questo consente di ottimizzare il trattamento e l'archiviazione dei documenti firmati, garantendo non solo un risparmio in termini di tempo, ma anche in termini di costi di gestione e garantendo in particolare l’identificazione del firmatario del documento, la connessione univoca dei dati di firma al firmatario e l’integrità del contenuto della sottoscrizione.

Gianluca Forcolin Vicepresidente della Regione del Veneto, responsabile dell’Agenda Digitale

Noi vogliamo avvicinare sempre più i cittadini agli strumenti e ai canali informatizzati. Avvicinarsi significa facilitare la vita alle persone, mettendo loro a disposizione mezzi innovativi che riducano tempi e costi. L’espressione della volontà del cittadino per il Testamento Biologico, attraverso la DAT, è una necessità che noi vogliamo agevolare, nel pieno rispetto normativo.