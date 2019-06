Docebo porta la piattaforma di e-learning alla release 7.7

Docebo aggiorna la piattaforma di e-learning alla versione 7.7 introducendo la personalizzazione della learning experience e della brand identity.

Ora i clienti di Docebo possono personalizzare la propria app mobile, rafforzando la brand identity della propria azienda. L'app builder on-demand fornisce la struttura dell'app, i servizi di implementazione e la personalizzazione del branding a 360 gradi, indispensabili per garantire agli utenti un'esperienza di social learning continua e basata sull'IA, massimizzando al contempo la capacità dell'azienda di facilitare la formazione attraverso molteplici canali

Riccardo Galimberti, Product Owner di Docebo

Siamo i primi sul mercato ad offrire questo livello di personalizzazione. Si tratta di un'opportunità davvero straordinaria, in particolare per le aziende che hanno programmi di formazione esterna, con utenti al di fuori delle “quattro mura” della loro organizzazione. Possiamo aiutare i nostri clienti a diffondere la propria identità aziendale, consolidando la presenza sul mercato.

Docebo continua ad innovare nel campo dell'Intelligenza Artificiale, fornendo sia ad amministratori che a utenti un sistema avanzato di iscrizioni e suggerimenti. Con la continua espansione dei contenuti all’interno della piattaforma, in particolare dei materiali di social learning e dei contenuti generati dagli utenti, oggi è fondamentale suggerire risorse didattiche sempre più mirate e personalizzate in base alle specifiche esigenze degli utenti.

Questo nuovo livello di formazione personalizzata migliora il coinvolgimento e il completamento dei corsi, accelerando la crescita organizzativa attraverso la valorizzazione individuale e lo sviluppo professionale.

Ora gli amministratori hanno accesso a un elenco di utenti - suggerito dall’Intelligenza Artificiale - che potrebbero trarre maggior beneficio da un particolare corso, eliminando così dubbi o errori durante l'iscrizione ai corsi ed offrendo ai propri utenti un percorso formativo ancora più personalizzato ed efficace.

Inoltre, i manager possono essere direttamente coinvolti nello sviluppo dei loro report, grazie a suggerimenti personalizzati per l'iscrizione di ogni membro del team all'interno della dashboard My Team, ottimizzando così le performance del team. In più, i suggerimenti di nuovi contenuti per gli utenti consentono all'organizzazione di sfruttare al meglio i contenuti generati dagli utenti già presenti in piattaforma.

Grazie all’introduzione di soluzioni formative sempre più all’avanguardia, nonché ai rapidi progressi in termini di funzionalità, Docebo è leader globale nel settore delle piattaforme eLearning basate su IA. Il team vuole garantire a tutti i clienti la possibilità di sperimentare questi sviluppi in prima persona. Questo nuovo sistema di beta consente agli amministratori di testare le nuove funzionalità e i nuovi prodotti Docebo direttamente nella piattaforma, oltre che di fornire un feedback sulle prossime novità attese. Il test di queste nuove funzionalità è gratuito, senza alcun bisogno di acquistare o creare ambienti sandbox.