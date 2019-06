Nuance nomina Sanjay Dhawan CEO per il business Automotive

Nuance Communications ha scelto Sanjay Dhawan per guidare il proprio business Automotive con il ruolo di CEO e membro del CDA a fine spin-off.

In precedenza, Nuance aveva già annunciato l'intenzione di scorporare la propria divisione Automotive per rappresentare un’entità a sé stante e quotata in borsa a partire dal 1° ottobre 2019. La nuova società sarà una software company dedicata al mondo automotive di nuova generazione specializzata nell’offrire le tecnologie necessarie alla realizzazione del futuro della mobilità.

Mark Benjamin, CEO di Nuance Communications

Sanjay si contraddistingue per il pensiero strategico e veloce e vanta una profonda conoscenza del settore oltre ad avere visione per il futuro della tecnologia in-car e per altri aspetti della mobilità. Le sue importanti relazioni all’interno del settore e le competenze relative all'utilizzo dell'innovazione per stimolare la crescita, combinate all'esperienza e alle conoscenze dell’esistente team di dirigenti Automotive, permettono – a me e al consiglio – di essere sicuri di avere costruito il migliore team possibile per guidare il nostro business Automotive al successo.