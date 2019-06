Seconda edizione del Premio Impresa 4.0 di ABB Italia

ABB Italia e Junior Achievement Italia sono giunti alla seconda edizione del Premio Impresa 4.0, promosso nell’ambito del progetto “Impresa in Azione”.

Il Premio Impresa 4.0, rivolto agli studenti delle scuole superiori, si pone come obiettivo quello di premiare l’imprenditorialità attraverso esperienze capaci di formare i lavoratori del futuro, in particolare nell’ambito dell’impresa digitale. Gli studenti hanno avuto la possibilità di candidare le proprie idee attraverso progetti che sono stati valutati sulla base dei seguenti criteri: aderenza al tema digital, innovazione, sostenibilità economica, potenziale di business e risultati già conseguiti. Il Premio Impresa 4.0 mira, attraverso percorsi didattici innovativi e l’aiuto di volontari qualificati, a creare una maggiore consapevolezza sul mondo del digitale, sempre più imprescindibile nel panorama lavorativo di oggi e di domani.

Il progetto vincitore dell’edizione 2019 è BeeSafe dell’ISIS C. Facchinetti di Castellanza, Varese. Il progetto, premiato da una giuria di esperti composta da rappresentanti delle funzioni Digital, Marketing & Sales, Comunicazione e Sostenibilità di ABB Italia, si propone come un sistema di supervisione per arnie con due principali funzionalità: un sistema di monitoraggio dei parametri ambientali dell’arnia e dello stato di salute delle api e un antifurto, che integrato al sistema di controllo, evita il furto e la devastazione delle arnie. Il prodotto offre la possibilità di digitalizzare il settore agricolo, con attenzione alla qualità produttiva. Il sistema ha ampie possibilità di sviluppo anche grazie alla connessione in rete e all’utilizzo di sistemi di alimentazione ad energia solare. La raccolta dei dati e l’osservazione da remoto offrono la possibilità di studio e analisi su vasta scala del benessere delle api, aprendo a nuovi approcci a tutela e salvaguardia dell’ecosistema.