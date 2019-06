ASUS sfrutta le soluzioni NVIDIA EGX per accelerare le IA

Asus e NVIDIA annunciano una più stretta collaborazione, allo scopo di utilizzare le soluzioni NVIDIA EGX per accelerare ad abilitare l’intelligenza artificiale.

Sfruttando la recente seconda generazione di Intel Xeon Scalable Processor e la GPU NVIDIA T4, il server ASUS ESC4000 G4 è la soluzione ideale per la soluzione NVIDIA EGX.

NVIDIA EGX è anche perfettamente idonea ad installare sistemi operativi e software , per creare un sistema di edge computing in maniera semplice e performante.

Il server ASUS ESC4000 G4 supporta fino a 4 GPU TESLA V100, o fino ad 8 NVIDIA T4, garantendo una notevole potenza di elaborazione. Maggiore capacità di calcolo tramite GPU rende molto più efficace l’edge computing, e grazie alla soluzione NVIDIA EGX si potrà anche contare su applicazioni ottimizzare per l’intelligenza artificiale.

La rapida diffusione di device IoT sta creando una vera esplosione del volume di dati. La combinazione di ESC4000 G4 e NVIDIA T4 GPU permette di eseguire numerosi modelli di IA, in grado di fornire intelligenza e dati a centinaia di device posti sull’edge. L’accelerazione hardware fornita dalle GPU rende questa piattaforma ideale per la gestione di streaming ad alta definizione.

NVIDIA Edge Stack è inoltre uno stack software, altamente ottimizzato, che include i driver Nvidia, un plug-in per CUDA Kubernets, un runtime CUDA Docker container e frameworks AI containerizzati, compresi including TensorRT, TensorRT Inference Server e DeepStream.