Vodafone è la prima società a lanciare il 5G in Italia

Vodafone annuncia, prima in Italia, il lancio del 5G su rete commerciale e accende le prime 5 città con tecnologia 5G: Milano, Roma, Torino, Bologna e Napoli.

Entro il 2021 seguiranno le prime 100 città italiane e principali località turistiche.

Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia

Oggi diamo il via al 5G in Italia. Accendiamo le prime 5 città per poi estendere la copertura alle maggiori 100 città italiane entro il 2021. Il 5G apre la strada a una nuova era di servizi per lo sviluppo digitale del Paese. Servizi per i consumatori, per i cittadini e per le imprese, che espanderanno le possibilità dei singoli e delle comunità e renderanno possibili nuovi e più efficienti modelli di business. Ci aspettiamo una crescita esponenziale dei nostri servizi, con un profondo impatto sociale ed economico.

Il 5G rappresenta la sintesi e la naturale convergenza delle soluzioni tecnologiche più evolute – dalla robotica all’Intelligenza Artificiale, dal Deep Learning agli Analytics fino all’Edge Computing – con performance senza precedenti, capacità di banda e velocità di trasferimento dati che arriveranno a superare i 10 Gbps , latenza su rete radio al di sotto dei 10 millisecondi fino a raggiungere 1-2 millisecondi (end-to-end da 20ms a 5ms), e la possibilità di connettere fino a 1 milione di oggetti per chilometro quadrato e trasferire la capacità di calcolo dai device al cloud in rete per rendere tutti i terminali capaci di gestire applicazioni ad alto carico computazionale.

Una rete ultra-affidabile, con efficienza spettrale 5 volte superiore alle attuali tecnologie – per offrire servizi e soluzioni che estendono l’esperienza del singolo a nuovi modelli di interazione immersivi, consentono alle aziende di diventare più efficienti e più competitive e alle amministrazioni di erogare servizi pubblici evoluti.

La Giga Network 5G porta ai clienti Vodafone alcuni nuovi e potenziati livelli di servizio:



- Real Time: per interagire in tempo reale con applicazioni, soluzioni e dispositivi

- Giga Speed: per navigare, scaricare e condividere contenuti multimediali alla massima definizione possibile sulla rete Vodafone con una velocità senza precedenti

- Everything Connected: per connettere tutti i dispositivi tra loro, sempre con la migliore performance di rete

- Power Voice: per chiamare, e navigare contemporaneamente, con chiarezza della voce anche in ambienti rumorosi

- Agile Network: per avere sempre il massimo della stabilità per i servizi di cui si ha bisogno, anche in movimento e nei luoghi più affollati, e una rete che si auto-configura in tempo reale per le esigenze dei clienti

- Secure Control: per mantenere al sicuro dati e navigazione da ogni minaccia informatica.

I teminali disponibili ai clienti Vodafone saranno:

- XiaoMi Mix 3 5G (dal 6 giugno in negozio e acquistabile sul sito)

- LG V50 ThinQ 5G (dal 10 giugno in negozio e acquistabile sul sito)

- Samsung Galaxy S10 5G (entro fine mese in negozio, con preordino a partire da lunedì 10 giugno)

Per i clienti Consumer il servizio commerciale sarà disponibile dal 16 giugno senza costi aggiuntivi per le offerte 5G Ready già sul mercato: RED Unlimited Smart, RED Unlimited Black, Shake it Easy e per l’offerta Vodafone One Pro che diventa 5G. Per i clienti Consumer che non hanno un piano abilitato al 5G sarà disponibile l’opzione 5G Start al costo di 5 euro al mese (primo mese gratuito).

Per i clienti Business, che da aprile possono beneficiare di nuovi servizi per essere #AlwaysOnBusiness, dal 16 giugno saranno disponibili i piani Black già abilitati al 5G, mentre i piani Red potranno essere abilitati al 5G al costo di 5 euro al mese.