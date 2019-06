MMD annuncia il monitor Philips 242B9T con SmoothTouch

MMD ha presentato il nuovo monitor interattivo Philips 242B9T, LCD da 24" con SmoothTouch, progettato per fornire un'interazione naturale e intuitiva.

Questo monitor tattile 16:9 offre agli utenti la qualità visiva del Full HD potenziato, inoltre la tecnologia SmartContrast regola automaticamente i colori e l'intensità della retroilluminazione. Per garantire che gli utenti possano godere appieno dello schermo da 24", il Philips 242B9T è dotato di una ampia gamma di funzionalità, come la tecnologia Flicker-Free, la modalità LowBlue, la modalità EasyRead e molto altro ancora.

E poiché gli utenti di oggi sono sempre più dinamici, il Philips 242B9T è dotato di rivestimento superficiale antiriflesso, supporto SmartStand flessibile girevole a forma di Z e protezione avanzata IP54 da polvere e acqua, che lo rendono sufficientemente resistente per essere usato ovunque, facendo in modo al tempo stesso che gli utenti godano sempre di un comfort visivo ottimale, insieme al touch capacitivo di 10 punti di contatto.

Connettività senza problemi, tecnologie di protezione degli occhi e un supporto flessibile girevole rendono questo monitor la scelta ideale per i professionisti che operano in settori tra loro diversi come Retail, Point of Sale (POS), Point of Information (POI), Hotel, Negozi, Ristoranti e Istruzione.

Il Philips 242B9T è disponibile a un prezzo consigliato di 299 euro.