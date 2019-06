Akamai Edge World 2019, i leader della innovazione IT

Akamai ha organizzato Akamai Edge World 2019. Quattro giorni di conferenza sui temi più importanti e sui trend che stanno definendo il futuro.

Incentrato sull’implementazione della business transformation tramite la potenza dell’Edge, Akamai Edge World 2019 ha riunito oltre 1.000 persone tra business leader, sviluppatori, tecnici e influencer del settore che stanno ampliando i loro investimenti nel cloud, grazie alla tecnologia e all'innovazione dell’edge, per rendere il loro business più veloce, più smart e più sicuro.

Fra gli argomenti toccati, sicurezza aziendale e la sicurezza online, l’edge computing, l’Internet of Things (IoT), i video over-the-top (OTT), i DevOps, la blockchain e altro ancora.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di assistere ad una sessione di approfondimento sulla cybersicurezza, le sue sfide e le più recenti minacce, nel keynote di Elliott Peterson, agente speciale dell’FBI nel dipartimento Anchorage’s Computer Intrusion. Peterson ha parlato della sua esperienza personale su botnet complesse, frodi di account di alto profilo e attacchi DDoS.

In aggiunta, Stephanie Balaouras, Vice President e Research Director di Forrester Research, ha offerto una panoramica di settore, evidenziando insight di rilievo sulla cybersicurezza e coordinando anche un panel di rappresentanti C-Level di alcune aziende leader del settore digitale per discutere le loro esperienze nell’adozione di strategie efficaci di sicurezza.

Il CEO e Co-Founder di Akamai, Tom Leighton, ha chiuso con una discussione sui megatrend del settore e su come l’edge stia aiutando i clienti a trasformare in maniera significativa il loro business.