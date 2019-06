Asus svela i nuovi Mini PC ProArt PA90 per content creator

Asus annuncia l’arrivo in Italia del Mini PC ProArt PA90, computer compatti di classe workstation pensati in particolare per designer e content creator.

Grazie ai processori Intel Core i9 di nona generazione, che assicurano fino al 30% di prestazioni in più rispetto alla precedente generazione, il Mini PC ProArt PA90 offre un’elaborazione fluida e reattiva per supportare agevolmente il multitasking durante la creazione di contenuti con le applicazioni più impegnative e permettere l’esecuzione di progetti complessi.

La scheda video Nvidia Quadro permette visualizzazioni di qualità sorprendente e accelera il flusso di lavoro nella creazione di contenuti a vantaggio di tutti i professionisti dell’immagine e della grafica che necessitano di elaborazioni grafiche intense, come nel caso di editing video e fotografico o del rendering fotorealistico 3D in tempo reale.

Combinando una potente CPU e una GPU professionale, Mini PC ProArt PA90 assicura un'elevata affidabilità per affrontare agevolmente anche flussi di lavoro che richiedono l’utilizzo di applicazioni CAD in ambiti quali l’architettura, l’ingegneria e il settore manifatturiero così come nelle applicazioni multimediali e di intrattenimento.

Mini PC ProArt PA90 dispone inoltre di due porte Thunderbolt 3, che raggiungono velocità fino a 40Gbps, così veloci da trasferire un video intero in 4K in meno di 30 secondi. Thunderbolt 3 permette anche di creare catene di diversi dispositivi connessi tra loro occupando però solo una porta, mentre la porta USB-C assicura la connettività agevole per docking esterne, dischi fissi e monitor.

Lo schema di storage a tre vie comprende due SSD da 512GB in formato M.2 PCIe e un disco fisso da 2,5" con capacità di 1TB per creare la perfetta simbiosi tra alta velocità e alta capacità, al fine di supportare con agilità anche l'elaborazione di file di più grandi dimensioni. L’ampio quantitativo di RAM di tipo DDR4 a 2666 MHz, disponibile fino a 64GB, assicura inoltre massima reattività quando si opera su numerose applicazioni complesse e file di grandi dimensioni.

Mini PC ProArt PA90 è dotato di un sistema di dissipazione a liquido all-in-one della CPU che permette al processore di erogare le massime prestazioni così da garantire una operatività sempre stabile e nella massima silenziosità. Il raffreddamento a liquido consente infatti di lavorare in un ambiente decisamente confortevole, dato che opera a solo 32dB con la CPU a pieno carico, ossia il 36% più silenzioso della media.

L'innovativa tecnologia di ventilazione aiuta a mantenere fresco e stabile il sistema: quando la temperatura della CPU supera gli 80 gradi, la cover superiore del Mini PC ProArt PA90 si innalza automaticamente permettendo di aumentare del 38% il flusso di aria in ingresso al fine di ottimizzare l'efficienza termica.