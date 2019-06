Roadshow "Advantage inkjet", Epson incontra i rivenditori

Nei cash&carry - da giugno a settembre - Epson con il suo roadshow vuole incontrare i rivenditori e presentare i vantaggi della tecnologia inkjet per il business. Realizzato con i Distributori ufficiali Epson, è partito il 4 giugno da Napoli il roadshow Epson "Advantage inkjet" dedicato a presentare ai rivenditori di tutta Italia, i vantaggi che questa tecnologia e i prodotti Epson in cui è integrata, offrono ai professionisti del mondo SOHO e alle PMI. Nel corso dei prossimi mesi - salvo una pausa nel periodo di agosto - si svilupperà in 50 tappe, da Nord a Sud, con l'obiettivo di incontrare i dealer all'interno dei cash&carry dei tre distributori presenti in tutta Italia.

In ogni tappa del roadshow "Advantage inkjet" Epson illustrerà in modo chiaro e sintetico i principali punti di forza della tecnologia inkjet (minori consumi energetici, maggiore autonomia, minori rifiuti prodotti) e le storie delle società che hanno adottato le soluzioni Epson, dalle EcoTank, stampanti e multifunzione senza cartucce dedicate al SoHo sino alla famiglia WorkForce con sacche che offrono autonomia elevata per la PMI. I rivenditori potranno anche assistere a demo dedicate per vedere e sperimentare la qualità e le prestazioni delle soluzioni inkjet Epson.