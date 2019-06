Asus rende disponibile il nuovo laptop ZenBook S13

Asus annuncia la disponibilità di ZenBook S13 (UX392), con il display da 13,9’’ con la cornice più sottile al mondo, Intel Core i7 e GeForce MX150.

Il suo display NanoEdge frameless FHD da 13.9 pollici con le cornici più sottili al mondo su tutti i quattro i lati e con un rapporto schermo-corpo del 97% , il più ampio del settore.

ZenBook S13 (UX392) alza l’asticella delle performance raggiungibili da un 13 pollici, grazie alla scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX150 e il processore quad-core Intel Core di ottava generazione. Lo spazio di memoria non manca con l’SSD PCIe da 512GB , mentre la batteria da 50Wh garantisce fino a 15 ore di utilizzo .

Racchiudere tutti questi componenti in soli 12.9mm ha richiesto un lavoro minuzioso da parte degli ingegneri ASUS. Infatti, per avere la certezza che non ci fossero sprechi di spazio, lo chassis in metallo è fresato a CNC e ricavato da un blocco unico di alluminio: questo ha consentito di scolpire il coperchio del laptop e le complesse incisioni che circondano la tastiera senza lasciare spazi vuoti. L’utilizzo di particolari macchinari ha permesso alle pareti del laptop di rimanere sottili e allo stesso tempo di fornire la necessaria protezione nei punti più delicati senza inficiare la resistenza del prodotto e di ottenere più spazio per i componenti proprio grazie allo spessore ridotto.

La tastiera retroilluminata si estende su quasi tutta la larghezza del laptop, e la corsa del tasto di ZenBook S13 (UX392) è più profonda di circa di circa 1.4mm rispetto al suo predecessore. In basso è alloggiato il touchpad con sensore di impronte digitali che permette un accesso rapido e comodo attraverso Windows Hello.

ZenBook S13 (UX392) offre la praticità della porta USB 3.1 Gen 2 Type-A standard sul lato del notebook. Oltre alla porta USB standard, ZenBook S13 (UX392) dispone di due porte Type-C USB 3.1 Gen 2, con una larghezza di banda di interfaccia massima di 10 Gbps .

Entrambe possono essere utilizzate per collegare un display esterno o caricare la batteria. La batteria da 50Wh assicura fino a 15 ore di utilizzo e la ricarica rapida permette di caricare la batteria velocemente anche in movimento. Le porte USB sono accompagnate da un jack audio da 3.5mm per l’utilizzo di ogni tipo di headset e da un lettore di MicroSD per passare foto e video da diverse tipologie di device.