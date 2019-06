Sophos acquisisce Rook Security per integrare l’offerta MDR

Sophos ha annunciato l’acquisizione di Rook Security, società pioniera e leader nell’ambito dei servizi di Managed Detection and Response.

Sophos sta creando dei servizi MDR che verranno resi disponibili attraverso il canale dei suoi Partner e che coniugano le capacità di Threat Detection, investigazione e risposta di Rook Security con la piattaforma tecnologica di DarkBytes, acquisita a gennaio.

Sophos continuerà ad essere un security provider con un forte focus sul Canale e i servizi MDR saranno resi disponibili agli oltre 47.000 Partner in tutto il mondo.

Joe Levy, Chief Technology Officer di Sophos

I criminali informatici cercano incessantemente di derubare le aziende con tecniche che vanno dalle e-mail di phishing al più recente trend “hacker pen-testing”, al fine di identificare i punti deboli nelle difese dei loro obiettivi. Di conseguenza, le aziende hanno bisogno di monitoraggio e gestione 24/7 di ciò che accade sulla loro rete, ma molte di loro non hanno l'esperienza necessaria e non riescono dunque a tenere il passo, oppure non hanno team di sicurezza interni che possano configurare e gestire in modo ottimale la sicurezza in modo continuativo e senza interruzioni. Con MDR, i partner di Canale di Sophos saranno in grado di fornire alle aziende di ogni dimensione servizi di alto livello che rilevano e rispondono tempestivamente e senza interruzioni e alle minacce.