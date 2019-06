Check Point lancia i nuovi gateway della serie 16000 e 26000

Check Point presenta i nuovi gateway della serie 16000 e 26000 che offrono prevenzione delle minacce pari a 1 Tbps, oltre a Maestro Hyperscale Orchestrator.

Dotati dell'architettura Check Point Infinity, i gateway 16000 e 26000 integrano Check Point ThreatCloud e la pluripremiata soluzione SandBlast Zero-Day Protection. Questi gateway modulari sono disponibili in modelli base, plus e turbo che forniscono fino a 24 Gbps di throughput di prevenzione contro le minacce Gen V, supportano standard di connettività fino a 100 Gbe e dispongono di opzioni di espansione fino a 64 interfacce di rete.

Gil Shwed, CEO e fondatore di Check Point Software

Gli attacchi informatici di quinta generazione (Gen V) hanno colpito due miliardi di consumatori e il 46% delle imprese, ma la maggior parte delle organizzazioni sta ancora implementando la sicurezza di seconda e terza generazione. I nostri nuovi gateway - in tandem con la soluzione di sicurezza Maestro Orchestrator - permetteranno anche ai nostri grandi clienti di raggiungere livelli di sicurezza Gen V unici, a tassi di analisi da leader del settore.

Poche settimane fa, durante la CPX di New York, Gil Shwed ha annunciato la nuova versione del software R80.30 di Check Point con la prima estrazione delle minacce per il web e le funzionalità di controllo TLS/SSL in attesa di brevetto.

La recente release di R80.30 include nuove tecnologie TLS (Transport Layer Security), in attesa di brevetto, che forniscono un'analisi SSL all'avanguardia. Questa tecnologia consente alle aziende di esaminare rapidamente il traffico di rete criptato SSL, eludere le tecniche di attacco cibernetico come la manipolazione Server Name Indication (SNI) e trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e privacy. Dato che il 90% del traffico web è criptato, l'innovazione dell’analisi SSL di Check Point ha un impatto sulle imprese di tutto il mondo.

Check Point Maestro Hyperscale Orchestrator, è la prima soluzione di sicurezza di rete hyperscale del settore, e consente a un unico gateway Check Point di espandere la capacità e le prestazioni di 52 gateway in pochi minuti. Questa scalabilità quasi illimitata consente una resilienza e affidabilità a livello di cloud insieme al throughput del firewall Terabit/secondo, consentendo alle organizzazioni di supportare velocità di trasmissione dati 5G ad alta velocità di rete e latenza ultrabassa, garantendo anche la sicurezza dei carichi di lavoro più impegnativi per il network computing.

Questa combinazione tra il software R80.30, i gateway 16000 e 26000 e Maestro Orchestrator consente ai clienti di Check Point di ottenere una sicurezza di rete su scala ipertestuale con prestazioni di prevenzione delle minacce a livello di terabit.