Mobilità Lenovo, svelata la generazione ThinkPad Serie P

Lenovo ha annunciato il nuovo portfolio ThinkPad Serie P, dotato di cinque nuovi modelli: ThinkPad P73, ThinkPad P53, ThinkPad P1 Gen 2, e ThinkPad P53s e P43s.

(Leggi la recensione del potente ThinkPad P72)

ThinkPad P53 è la più potente workstation mobile da 15 pollici, grazie alla GPU NVIDIA Quadro RTX 5000 con core RT e Tensor , che offrono tracciamento della luce e delle ombre in tempo reale e accelerazione AI. ThinkPad P53 è adatta a diverse applicazioni mobili e consente agli utenti di accedere a flussi di lavoro precedentemente adatti solo a chi era disposto a trasportare una workstation mobile da 17 pollici. Inoltre integra CPU Intel Xeon e Core di nona generazione, con un massimo di 8 core, compreso Core i9, fino a 128GB di memoria e 6TB di storage.

Con un peso di 1,7 kg e uno spessore di 17,2 mm, viene lanciata oggi anche la più sottile e leggera workstation di Lenovo: ThinkPad P1 Gen 2. ThinkPad P1 porta nuovi livelli di prestazioni, comprese le più recenti GPU NVIDIA Quadro Turing T1000 e T2000. ThinkPad P1 vanta altre caratteristiche quali le CPU Intel Xeon e Core di nona generazione, e un display touch OLED con HDR Dolby Vision.

Oltre al ThinkPad più leggero e sottile, Lenovo annuncia anche una workstation più grande e migliore, ThinkPad P73. Offre uno schermo UHD Dolby Vision 4K da 17,3 pollici e una maggiore mobilità grazie all’adattatore di alimentazione più leggero del 35%. Come la ThinkPad P53, questo chassis da 17 pollici è equipaggiato con i più recenti processori Intel Xeon e Core e la più potente scheda grafica NVIDIA Quadro RTX.

Il portfolio delle workstation di Lenovo si completa con la ThinkPad P53s e la ThinkPad P43s, che uniscono prestazioni, mobilità e un prezzo conveniente. ThinkPad P53s unisce la più recente grafica NVIDIA Quadro ai processori Intel Core.

Un nuovo prodotto, ancora più compatto, è la ThinkPad P43s, la workstation più portatile di tutte. ThinkPad P43s è una potente e leggera workstation Ultrabook mobile, progettata per rispondere alle esigenze di professionisti che eseguono operazioni di data entry in mobilità

Per la prima volta, Lenovo aggiunge la nuova calibrazione di colore X-Rite Pantone Factory alle ThinkPad P1 Gen 2, ThinkPad P53 e ThinkPad P73; una soluzione ideale per chi lavora nel campo della creazione di contenuti video o fotografici, utilizza applicazioni nel settore oil and gas e altri settori che richiedono una resa precisa del colore e flussi di lavoro senza soluzione di continuità. Inoltre, il profilo di calibrazione del colore è immagazzinato nel cloud per assicurare una ricalibrazione accurata.