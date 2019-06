A10 Networks annuncia nuove soluzioni Container-Based

A10 Networks ha annunciato l’inserimento di un nuovo set cloud-ready e ultra leggero di soluzioni volte a fornire servizi di secure application.

Si tratta delle applicazioni container-based più performanti del settore, con throughput fino a 200 Gbps per le soluzioni A10 Networks Thunder Application Delivery Controller (ADC), Carrier-Grade Networking (CGN) e Convergent Firewall (CFW).

L'inserimento di Thunder Containers estende il portfolio di soluzioni multi-cloud dell'azienda e aumenta le prestazioni, la sicurezza e la disponibilità delle applicazioni, consentendo ai clienti di eseguire con sicurezza i loro workload in ambienti multi-cloud e hyperscale.

Le soluzioni basate su A10 Networks Thunder Containers aiutano a risolvere molte delle sfide che le aziende devono quotidianamente fronteggiare. L'inserimento di questa soluzione basata su container nel portfolio di A10 Networks permette infatti di supportare un mix di architetture applicative, dai tradizionali microservizi monolitici a quelli distribuiti, utilizzando lo stesso codice, la stessa modalità di gestione all-inclusive, API e le stesse funzionalità per aiutare le aziende a combinare servizi nuovi e legacy, al fine di rendere le infrastrutture più agili. Inoltre, è in grado di superare completamente il contrasto tra NetOps/SecOps e DevOps con un'applicazione unificata e coerente e un set di funzionalità e controllo delle policy sia nei data center tradizionali che in ambienti multi-cloud.



Raj Jalan, CTO di A10 Networks

Con il nuovo Thunder Containers, stiamo inserendo sul mercato le soluzioni più performanti di load balancing, firewall e carrier-grade NAT (CGNAT) per un mondo multi-cloud molto complesso. A10 Networks ha esteso il portfolio prodotti dalle soluzioni tradizionali, basate su appliance fisiche, a quelle virtuali e ai microservizi, mettendo a disposizione dei clienti un range di soluzioni unificate per garantire infrastrutture agili e altamente scalabili. La perfetta integrazione con A10 Harmony® Controller offre inoltre ai clienti visibilità, una gestione centralizzata per operazioni ricorrenti e sicurezza totale in tutti gli ambienti multi-cloud.

Thunder Containers è supportato da Kubernetes. La soluzione altamente versatile e scalabile è compatibile con i server standard Intel x86 e può essere distribuita tra i maggiori cloud provider, inclusi Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP), oltre a data center privati che consentono alle aziende di beneficiare di agilità, flessibilità e sicurezza. In combinazione con l'esclusivo modello di licenza FlexPool, i clienti possono associare la capacità di allocazione flessibile e redistribuzione delle risorse per le applicazioni in esecuzione nel cloud.