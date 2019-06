Colt estende la sua rete On Demand SDN in nuove nazioni

Colt Technology Services offre soluzioni on-demand a banda larga in più paesi e al contempo continua a migliorare la sua rete per rendere il backbone perfetto.

Le ultime migliorie vedranno l’introduzione di porte da 100G in importanti data center, connessioni end-to-end fino a 20Gbps e un incremento del numero dei data center nei quali i clienti possono beneficiare di una consegnadei servizi in tempo reale (attualmente sono 250 le location a livello globale), con un conseguente importante miglioramento della customer experience On Demand.

In seguito a questa espansione, l’offerta Colt On Demand è ora disponibile in ulteriori location, come presso importanti data center negli USA e Hong Kong e in tutte le sedi sulla rete Colt a Roma e Torino. Grazie allo sviluppo dell’On Demand, i clienti in queste location possono avere un controllo completo della loro rete e una larghezza di banda flessibile quasi in tempo reale, bypassando i vecchi processi di fornitura del servizio e i tradizionali tempi di consegna.