La sostenibilità ambientale dei data center Aruba

Aruba propone uno spot per promuovere la sostenibilità dei propri data center e far capire che anche l’IT può contribuire a una causa che riguarda tutti.

Il video sarà in onda dal 10 giugno per due settimane ed è stato realizzato in collaborazione con National Geographic.



L’obiettivo è quello di promuovere la sostenibilità dei data center Aruba e l’utilizzo di fonti rinnovabili, facendo perno sull’importanza che hanno questi valori per l’Azienda fin dalla progettazione di ogni data center.

Attraverso l’inconfondibile voce narrante di National Geographic, Aruba racconta la rivoluzione digitale e l’aspetto «green» del proprio brand. Lo spot spiega in modo chiaro la relazione tra i due marchi, come si può sentire nel primo spot infatti “l’innovazione tecnologica, la rivoluzione digitale e il domani, ci pongono continuamente di fronte a nuove sfide. Ma anche a nuove opportunità. Conciliare il futuro e lo sviluppo, con la sostenibilità ambientale è una priorità per National Geographic ed offrire un IT davvero sostenibile lo è per Aruba.”

Al centro dello spot c’è Global Cloud Data Center, il più grande data center campus d'Italia, fiore all’occhiello dell’IT made in Italy grazie ad importanti performance di efficienza energetica. Abbiamo potuto visitare questa avanzata struttura in più occasioni (leggi il nostro eportage relativo all’inaugurazione del data center): per alimentare il data center viene usata energia autoprodotta localmente grazie ad una centrale idroelettrica sul fiume Brembo e a migliaia di pannelli fotovoltaici sulle coperture. Il resto dell'energia necessaria viene prelevato dalla rete, ma sempre e solo con certificazione di provenienza 100% da fonti rinnovabili.

Inoltre, un sistema geotermico permette di raffreddare i server nelle sale dati con grande efficienza, eliminando gli sprechi e riducendo al massimo l'impatto ambientale.