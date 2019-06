TeamSystem Communication, supporto mirato per reseller e VAR

TeamSystem Communication estende il supporto in favore dei VAR e dei partner proponendo un nuovo per la realizzazione, pianificazione e analisi delle campagne.

Con Digital Marketing Consultancy, l’azienda ha deciso di compiere questo ulteriore passo in avanti partendo dal presupposto che in un contesto sempre più competitivo, anche i rivenditori e i VAR più radicati sul territorio non possono più prescindere dalla necessità di rafforzare la visibilità della loro offerta per raggiungere nuovi clienti e consolidare la propria presenza sul mercato.

TeamSystem Communication offre strumenti e contenuti costantemente verificati nelle attività operative di tutti i giorni. Accountancy, piani, campagne, metriche, confronto periodico e formazione di personale interno sono solo alcune attività che saranno a disposizione ai partner per consentire loro di raggiungere gli obiettivi prefissati.