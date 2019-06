Soluzioni SaaS, SAP permette lo scambio sicuro di dati

La possibilità di accedere in sicurezza ai dati e alle informazioni sensibili senza rischi normativi, è alla base della nuova soluzione software-as-a-service di SAP. Infatti SAP ha annunciato la disponibilità delle soluzioni SAP Customer Identity and Access Management (SAP CIAM) per un utilizzo business-to-business (B2B), per aiutare le organizzazioni a costruire relazioni di successo con i propri clienti e business partner a fronte di un aumento esponenziale degli utenti.

Ben Jackson, general manager, SAP Customer Data Cloud

Un’efficace gestione dell’esperienza si basa sul coinvolgimento di clienti e partner in ogni punto di contatto. Le prime conversazioni sono importanti, in quanto stabiliscono il tono della relazione. Con il consolidamento della relazione, aumenta anche la complessità della gestione di una rete potenzialmente molto estesa di stakeholder esterni a livello globale, con accesso ai dati interni. SAP CIAM per il B2B è il primo pacchetto di soluzioni che offre controllo degli accessi basato su policy, esaminando il contesto più ampio di chi è il cliente prima di concedere l'accesso ai dati come utente partner. Mentre ci avviciniamo al primo anniversario del GDPR, stiamo anche fornendo un modo più intelligente per gestire un ecosistema profondamente complesso, mantenendo allo stesso tempo invariata la fiducia con il mercato.

Le nuove soluzioni software-as-a-service (SaaS) sono tra le prime soluzioni di tipo B2B oggi disponibili sul mercato ad offrire identità sicura, consenso e controllo degli accessi grazie a processi di autorizzazione integrati, per aiutare le aziende a gestire in modo efficiente le informazioni su clienti e partner. Le nuove soluzioni permettono ai clienti di concedere a terzi l'accesso a dati proprietari e a scambiare informazioni sensibili o di proprietà intellettuale senza esporsi a rischi di sicurezza, legali e normativi.

FranklinCovey, leader mondiale nella formazione per la gestione del tempo e i servizi di assessment per organizzazioni e privati

Quando lavori con diversi tipi di organizzazioni partner, sparse in tutto il mondo, il processo di onboarding potrebbe diventare molto complicato e difficile da gestire.

Costruire relazioni B2B tra clienti e partner nell’Experience Economy richiede di fornire a tutte le parti lo stesso livello di benefici, mobilità e informazioni rilevanti a cui sono abituati come consumatori nella loro sfera privata. E’ necessario quindi garantire le adeguate misure per assicurare che solo determinate persone abbiano il permesso di accedere a determinati dati.

Le soluzioni SAP CIAM per il mondo B2B consentono ai clienti di:

-Accelerare la crescita delle revenue implementando un’unica soluzione in grado di gestire l'intero ciclo di vita delle identità digitali, consenso, autenticazione e autorizzazione dei clienti e dei partner.

-Semplificare l'accesso di clienti e partner e ridurre la complessità dei sistemi IT con il controllo degli accessi basato sulle policy aziendali e la gestione degli accessi organizzativi.

-Proteggere dai rischi di business raccogliendo e monitorando le preferenze degli utenti e il consenso durante il loro intero ciclo di vita; gestire la protezione dei dati e la conformità alla privacy; costruire un rapporto di fiducia con clienti e partner.