equensWorldline aiuta le banche a conformarsi alla PSD2

Grazie ai servizi dedicati di equensWorldline, 25 banche in sette Paesi europei hanno rispettato la scadenza della prima fase del percorso di conformità alla PSD2. Questo gruppo di banche (tra le quali anche Credit Europe, Commerzbank, Crelan, Bank J. Van Breda & C°, vdk Bank, Europabank, Crédit Municipal, CPH Banque e Comdirect Bank AG) sono tra le prime a disporre degli ambienti di test richiesti, nel rispetto del calendario stabilito dalla European Banking Authority e dalle rispettive Autorità Nazionali Competenti.

Un recente sondaggio ha evidenziato come il 41% degli istituti bancari europei non sia riuscito a preparare gli ambienti di test entro marzo, come richiesto, anche se la deadline entro la quale le banche devono adeguare i propri sistemi di pagamento per renderli pronti all’interazione con i TPP (Third Party Providers) è quella del 14 settembre.

Michael Steinbach, Ceo di equensWorldline

È importante che le banche si attengano alle tempistiche richieste, non solo per promuovere il processo di innovazione, ma anche nel caso in cui volessero richiedere un'esenzione dalla soluzione di fall-back: l'esenzione viene infatti concessa quando l'interfaccia dedicata soddisfa specifici criteri. equensWorldline gioca un ruolo di supporto essenziale per le banche che avanzano questa richiesta di esenzione, oppure che necessitano della creazione di ambienti di test, di un ambiente "sandbox", o di disporre della documentazione delle API in un lasso di tempo molto breve.

equensWorldline fornisce anche interfacce dedicate end-to-end, compresa la gestione dei consensi e la verifica di conformità ai regolamenti PSD2 dei TPP, consentendo a fornitori terzi di accedere alle informazioni sul conto del cliente in modo corretto, affidabile e sicuro. In questo nuovo scenario, gli utenti dei servizi di pagamento sono protetti grazie ai requisiti di Strong Customer Authentication (SCA) e, prima che i dati vengano inviati o che il pagamento venga elaborato, devono fornire il proprio consenso.

Inoltre, la società, controllata di Worldline e player europeo nel settore dei servizi di pagamento, vanta una forte esperienza in materia di PSD2, grazie alla costante presenza nei tavoli di lavoro che trattano la PSD2 e ad un controllo normativo approfondito per garantire che la propria offerta sia sempre aggiornata.