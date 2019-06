Juniper Networks scelta da BT per supportare i servizi 5G

Juniper Networks è il partner scelto da British Telecommunications per realizzare la propria infrastruttura Network Cloud e supportare banda larga e 5G ultraveloci. Questo deployment aprirà la strada all’implementazione della Network Cloud, abilitando una infrastruttura di rete virtualizzata più flessibile che potrà gestire i requisiti tecnologici di varie linee di business BT da un’unica piattaforma.

Bikash Koley, Chief Technology Officer, Juniper Networks

BT, fornitore globale di servizi, è un esempio perfetto di come le reti possono evolvere per divenire più agili. Sfruttando la posizione conquistata nelle aziende di tutto il mondo, BT può ottimizzare il valore offerto dalla connettività e dalla banda larga 5G. Il passaggio a una piattaforma telco cloud più integrata garantisce la massima affidabilità, insieme con capacità avanzate di automazione, per contribuire a migliorare la business continuity e ridurre il time to market, ottimizzando allo stesso tempo i costi.

BT utilizzerà inoltre questa piattaforma per creare nuovi servizi convergenti che uniranno servizi di rete fissa, WiFi e mbile. Con l’implementazione dell’infrastruttura Network Cloud potrà inoltre combinare una varietà di funzioni di rete discrete e implementarle su un’infrastruttura cloud costruita su un framework comune e condivisa in tutta l’organizzazione, in Gran Bretagna e a livello globale.

Neil McRae, Chief Architect, BT

A BT, leader globale nei servizi ultraveloci, con una domanda crescente da parte dei nostri servizi a banda larga e 5G ultraveloci, si presenta l’opportunità unica di riunire diverse reti discrete in un’infrastruttura unificata e automatizzata. Questo passo verso una singola infrastruttura di rete cloud-driven permetterà a BT di offrire ai clienti in Gran Bretagna e nel resto del mondo una vasta gamma di servizi in modo più rapido ed efficiente. Abbiamo scelto Juniper come partner di questo progetto per supportare questa infrastruttura Network Cloud in base alla sua capacità di rendere disponibile immediatamente una soluzione ampiamente sperimentata, così da essere operativi in tempi brevissimi. Altrettanto importante è la capacità di integrazione trasparente con altre soluzioni e altri partner e l’allineamento con la nostra roadmap verso una rete automatizzata e programmabile.

Il progetto consentirà a BT di implementare una serie di nuove applicazioni e workload e di fare evolvere la maggior parte di quelli esistenti:

-offerta di servizi convergenti fisso/mobile a consumatori e aziende;

-riduzione del time to market dei servizi di rete (dall’accesso a Internet alla TV fino alle funzioni di rete per aziende);

-migliore distribuzione e scalabilità di voce e video.



Per realizzare l’evoluzione verso una rete più agile e virtualizzata, BT sta investendo in una serie di soluzioni Juniper in diverse aree della sua rete BT:

-policy di networking dinamiche end to end e controllo dei workload cloud mediante Contrail Networking;

-gestione delle operazioni cloud usando AppFormix;

-struttura spine and leaf altamente scalabile e flessibile utilizzando QFX Series.