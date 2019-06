Xiaomi, arriva il nuovo flagship Mi 9T e la gamma Ecosystem

Xiaomi ha annunciato Mi 9T, smartphone di punta della famiglia Mi 9. Lanciati anche Mi Smart Band 4, Mi Electric Scooter Pro e Mi True Wireless Earphones.

Mi 9T è dotato di piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 730, che migliora le prestazioni della CPU del 35% e della GPU del 10%, oltre al doppio delle prestazioni AI, rispetto al suo predecessore Snapdragon 710. Il tutto, abilitato da un processore Kryo 470 octa-core realizzato con un processo produttivo a 8nm per un’estrema efficienza energetica, insieme all’AI Engine di quarta generazione per fornire elevate prestazioni di Intelligenza Artificiale.

Il display full screen è AMOLED da 6,39” senza notch e ha ricevuto la certificazione Low Blue Light da parte dell’Istituto tedesco VDE Testing and Certification. Mi 9T ha una tripla fotocamera posteriore con AI da 48MP e sensore top di gamma IMX 582 Sony da 1/2”. Oltre alla fotocamera principale da 48MP, Mi 9T dispone anche di un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP con angolo di campo di 124,8 gradi e un teleobiettivo da 8MP. La selfie camera è da 20MP con una protezione in vetro zaffiro. L’apertura della fotocamera anteriore è accompagnata da effetti di luce e da sei diversi effetti sonori.

Dotato di batteria ad alta capacità pari a 4000mAh, una modalità di risparmio energetico AI per regolare automaticamente la luminosità dello schermo e per attivare la modalità sleep durante la notte, Mi 9T è in grado di durare per un giorno di utilizzo intensivo. Mi 9T supporta inoltre la ricarica veloce a 18W.

Mi 9T sarà disponibile dal 19 giugno a partire da 329,9€ con una promo di lancio a 299,9€ per le prime 24 ore su mi.com e Amazon.it.

Tra i prodotti annunciati ci sono molteplici dispositivi Ecosystem connessi alla piattaforma IoT, tra cui Mi Smart Band 4, la nuova generazione di smart wearable più venduti di Xiaomi; Mi Electric Scooter Pro, l’amatissimo monopattino elettrico; e Mi True Wireless Earphones.