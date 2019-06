Siav, la digitalizzazione della PA aiuta la democrazia

Fondazione Siav Academy ha organizzato l’evento “Verso la trasformazione digitale della PA: soluzioni innovative per il cambiamento”, con PA e Regioni presenti.

L’evento ha fornito ai responsabili della transizione digitale indicazioni su come affrontare il passaggio dal cartaceo al digitale in considerazione della prossima emanazione delle regole tecniche in materia di gestione del documento informatico alla cui pubblicazione sta lavorando AGiD, con la collaborazione di un gruppo di esperti, secondo quanto disposto dall’art 71 del CAD.

Onorevole Mattia Fantinati – Sottosegretario Funzione Pubblica

La vera rivoluzione della PA sarà quella del digitale, così faremo un grande balzo in avanti a livello di sistema Paese: per una PA più smart, comoda, efficace e veramente trasparente per i cittadini. In ballo c’è molto di più del digitale: tutto questo significa più democrazia e partecipazione. Alfieri Voltan, Presidente della Fondazione Siav Academy

Da sempre sosteniamo e crediamo nella trasformazione digitale del Paese, perché conosciamo le potenzialità e i benefici che può generare sia per le imprese che per i privati cittadini. Non bisogna temere l’evoluzione o il futuro, ma è fondamentale gestire e affrontare questi cambiamenti in modo collegiale e olistico.

Nel corso delle 3 tavole rotonde si è discusso di “Esperienze e requisiti delle PA in materia di gestione documentale”, “Dematerializzazione dei documenti e dei fascicoli” e delle “Azioni di governo in materia di digitalizzazione” con rappresentanti di AGiD, Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, Team per la Trasformazione Digitale, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Roma Capitale, INAIL, AdE, Ministero dell’Ambiente, ISTAT, CONSOB CNPADC, Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, LAZIOcrea.

Tra i temi più dibattuti c’è sicuramente l’importanza di una corretta conservazione del documento digitale, passaggio che è stato spesso considerato marginale dalle imprese ma che si sta rivelando di fondamentale importanza in caso di problemi legali, e soprattutto l’importanza di approntare un processo digitale dall’inizio alla fine, secondo l’approccio “digital by design” definito dalle direttive nazionali ed europee. Ovviamente servono strutture adeguate e una corretta formazione specifica per le persone che devono gestire questi flussi.

Per dare concreta attuazione all’evoluzione scientifica, normativa e applicativa dei temi dell’Amministrazione Digitale trattati dalla Fondazione, come Partner di numerose Amministrazioni Pubbliche, Siav contribuisce con soluzioni innovative, avendo negli anni realizzato importanti progetti di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi.