Netapp annuncia il nuovo storage all-flash NetApp AFF C190

Netapp ha presentato il nuovo storage all-flash entry-level AFF C190 per il canale, per la gestione dei dati in multicloud ibrido.

La nuova soluzione entry-level è stata sviluppata pensando al canale, e consente ai partner di canale di NetApp di espandere in maniera aggressiva e autonoma la propria quota di mercato, aiutando le organizzazioni più piccole a modernizzare la propria infrastruttura IT come parte della propria strategia data fabric.

Salvatore Mari, Channel and Alliance Sales Manager di NetApp Italia

NetApp è impegnata a migliorare e a rendere più semplice per il lavoro dei propri partner. Questa nuova soluzione di storage all-flash entry-level rappresenta il nostro impegno nei confronti dei nostri partner di canale ed è l’esempio di come stiamo espandendo le loro opportunità per raggiungere nuovi mercati.

Il nuovo sistema AFF C190 di NetApp offre ai partner un sistema all-flash a un prezzo conveniente per le piccole imprese e per le aziende emergenti. Il processo di ordinazione, configurazione e quotazione per AFF C190 è molto semplice, in modo che i partner possano concludere accordi in modo rapido ed efficiente. Inoltre, li qualifica per il programma di incentivi di NetApp, aggiungendosi ai molteplici modi in cui i partner possono essere redditizi raggiungendo nuovi clienti.

Il sistema NetApp AFF C190 offre i vantaggi dello storage all-flash con il software di gestione dei dati NetApp ONTAP, accessibile alle organizzazioni che in passato ritenevano che l'all-flash fosse troppo costoso per il proprio budget. Semplice da implementare e gestire, AFF C190 mette insieme il software ONTAP premium per fornire servizi di classe enterprise per assicurare una agevole connettività al cloud, l'efficienza della capacità di storage e la protezione e la protezione dei dati integrata.