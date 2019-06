Wildix porta le Unified Communication a Davines

Wildix è stata scelta da Davines S.p.A. per sfruttare le nuove tecnologie VoIP, e funzioni di instant messaging, video conference e condivisione di file.

Simone Rabaglia, System & Helpdesk Manager di Davines S.p.A.

Il nostro centralino aveva funzionalità obsolete: nessuna interfaccia software e telefoni digitali funzionanti con la rete di telefonia. Neanche la rete DECT funzionava bene, l’impianto era sovraccarico: quando molti utenti utilizzavano i telefoni cordless, la rete DECT smetteva di funzionare.

L’esigenza era quindi quella di un ammodernamento generale dei dispositivi legati alla telefonia e alle comunicazioni interne ed esterne, per sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie, evitare ulteriori e continue problematiche tecniche e potenziare, così, la produttività e la soddisfazione generale. Inizialmente abbiamo pensato a Skype for Business, che però non era lo strumento adatto: la suite era troppo complessa, l’interfaccia non risultava di facile comprensione e i requisiti hardware richiesti erano per noi impensabili da installare. Le nostre analisi e valutazioni ci avevano portato a valutare due soluzioni: Cisco e Wildix. Abbiamo scelto Wildix perché abbiamo apprezzato subito il protocollo WebRTC, che assicura una flessibilità e una semplicità d’uso incredibili. Cisco avrebbe richiesto un’installazione e una formazione dettagliata sia per l’utente sia per l’amministratore, mentre la soluzione Wildix ci è sembrata subito più smart, più rapida e molto più facile da configurare. L’app ci ha consentito di ridurre notevolmente l’utilizzo dei DECT, che hanno il grosso svantaggio di avere una copertura limitata. Quasi tutti i miei colleghi hanno installato l’app sui loro smartphone e questo garantisce una reperibilità e una continuità lavorativa eccezionali: praticamente tutti sono raggiungibili in qualsiasi momento. Abbiamo ricevuto un supporto eccezionale da parte di Emironet, partner Platinum Wildix certificato UNICOMM. Alcuni piccoli intoppi che erano sorti sono stati risolti in breve tempo, e anche le nostre richieste di implementazioni di alcune funzionalità (come la chat sincronizzata o la spunta in stile WhatsApp) sono state accolte e sviluppate velocemente.