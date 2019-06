Innovation Engineering festeggia 10 anni con un rebranding

Innovation Engineering arriva a dieci anni di attività ed innovazione, e sceglie di festeggiare con un rebranding e inaugurando una nuova sede in Olanda.

Dopo dieci anni di innovazione al servizio di multinazionali, Pubbliche Amministrazioni e PMI, anche per Innovation Engineering è tempo di innovarsi: nuovo logo, nuova immagine coordinata, nuovo sito, nuova sede, ma con un inarrestabile e immutato trend di crescita.

La sua espansione non si limita al territorio italiano con le storiche sedi di Roma, Napoli e Milano: in occasione dei dieci anni di attività, infatti, è stata da poco aperta una filiale in Olanda (Rijswijk), come joint venture insieme a PNO Consultants e Williams Consulting B.V.

Valeria Marino, CEO di Innovation Engineering

Dieci anni sono un traguardo importante, ma una società che si occupa di innovazione è abituata a guardare sempre avanti, quindi anche in questo caso non mancano le idee e i progetti per il futuro. Nell’apertura della nostra prima sede all’estero, ad esempio, vediamo l’inizio di un percorso di internazionalizzazione che segnerà le prossime tappe di Innovation Engineering.

Parallelamente, abbiamo in mente un programma ben preciso per rafforzare la presenza in Italia, attraendo nuovi talenti e con un’offerta di servizi mirata alle aziende che vogliono intraprendere la strada dell’innovazione. Insomma, vogliamo continuare ad essere riconosciuti come leader, in Italia, nell’ambito del knowledge management, con modelli tecnologici sempre più avanzati per l’analisi delle informazioni nell’era dellaWheesbee, sul modello dei grandi successi conseguiti finora come la best practice rappresentata dalla nostra piattaforma Wheesbee.