TeamViewer integra i tool per meeting online con Zoho CRM

TeamViewer annuncia che i propri tool dedicati ai meeting online sono ora integrati con Zoho CRM, e già disponibili su Zoho Marketplace.

Anand Nergunam, VP Revenue Acceleration, di Zoho Corporation

TeamViewer è la soluzione ideale per il tipo di partnership che stiamo cercando di realizzare. La perfetta integrazione di Zoho CRM con TeamViewer consentirà ai team delle vendite di organizzare riunioni online produttive, grazie anche alla piattaforma Zoho CRM che abilita le vendite multicanale.

TeamViewer meeting unitamente a Zoho CRM consente agli addetti alle vendite di pianificare e avviare le riunioni online direttamente dalla loro interfaccia seguendo il consueto workflow. L'integrazione permette alle vendite, ai clienti e agli addetti al supporto di:

- Creare meeting TeamViewer ad hoc all'interno di Zoho CRM e condividerli con un solo clic con clienti e colleghi

- Ricevere l’elenco di tutti i meeting programmati con i relativi dettagli

- Partecipare ai meeting direttamente dalle schermate di Zoho CRM

Questa estensione alla piattaforma Zoho CRM migliora la comunicazione tra prospect/cliente e riduce il ciclo di vendita. Inoltre, supporta la collaborazione tra i vari team interni e migliora la produttività.

Alfredo Patron, Executive Vice President of Business Development di TeamViewer

In precedenza TeamViewer aveva già collaborato con Zoho fornendo connettività remota a Zoho Desk e Zoho CRM per fornire valore aggiunto ai nostri reciproci clienti. L'integrazione delle funzionalità di meeting online di TeamViewer all'interno di Zoho CRM aiuterà le aziende a migliorare la produttività dei dipendenti e ad aumentare i profitti.

L'estensione è stata realizzata sulla piattaforma Zoho MeetingBridge, che consente ai fornitori di soluzioni per i meeting online di integrare la loro applicazione con Zoho CRM e fornire una facile esperienza d’uso e senza soluzione di continuità agli utenti di Zoho CRM. Zoho MeetingBridge è una piattaforma di integrazione gratuita dove i fornitori di soluzioni per i meeting online possono creare estensioni e promuoverle direttamente agli utenti di Zoho CRM di tutto il mondo attraverso Zoho Marketplace. La piattaforma è stata progettata per consentire agli sviluppatori software di creare nuove integrazioni per offrire ai team delle vendite un’ottima esperienza d’utilizzo quando pianificano e gestiscono meeting online attraverso l'interfaccia Zoho CRM.