Condivisione wireless, Poly presenta il device video G7500

Poly ha annunciato Poly G7500, device video che combina la collaborazione sui contenuti e le capacità di videoconferenza in un unico dispositivo.

Il G7500 integra funzioni audio avanzate, condivisione di contenuti wireless e video Ultra HD 4K, creando un'esperienza audio e video coinvolgente per sale conferenze di medie e grandi dimensioni.

Chris Thorson, senior director of global solutions marketing di Poly

Non solo trascorriamo più tempo impegnati in riunioni rispetto a pochi anni fa, ma stiamo collaborando in modi diversi rispetto al passato con l'aumento dei lavoratori a distanza, gli uffici open space e la crescente presenza di forza lavoro distribuita in tutto il mondo. Tutti questi fattori stanno generando una domanda di soluzioni di videoconferenza che non solo rendono le riunioni più produttive, ma risultano reali come il faccia a faccia. Poly ha sviluppato G7500 pensando a questi fattori - semplicità, chiarezza e possibilità illimitate. La vostra attenzione rimane focalizzata sull'incontro, mentre la nostra tecnologia passa tranquillamente in secondo piano.

Il G7500 pone i contenuti 4K e la collaborazione al centro dell'esperienza utente. Con un'interfaccia personalizzabile per i display touch e non touch e le capacità di rete sicura e guest network per tutti i dispositivi collegati. il G7500 dispone inoltre di una possibilità di whiteboarding infinita, su cui gli utenti possono scrivere contenuti, utilizzare lo schermo come spazio per la lavagna e catturare i contenuti per un uso successivo. Grazie alla combinazione di videoconferenza e condivisione dei contenuti in un'unica soluzione, la G7500 consente a più partecipanti di condividere contenuti - da qualsiasi dispositivo - per rendere le riunioni più produttive.

Innovazioni esclusive di Poly come NoiseBlock e Acoustic Fence garantiscono distrazioni audio minime, come il rumore di fondo e le conversazioni vicine, mentre l'audio stereo offre un'esperienza in-room a distanza di qualità superiore.

Il supporto per gli standard di settore offre a G7500 la flessibilità di connettersi a qualsiasi piattaforma video o ecosistema basato su cloud (come Zoom, Cisco Webex, GoToMeeting, Microsoft Teams e Skype for Business) attraverso il servizio RealConnect di Polycom.