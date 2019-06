Wolters Kluwer, la dematerializzazione e la crescita

I processi di dematerializzazione sono un volano per la crescita: le PMI si rivolgono per la maggior parte al commercialista, che non sempre è al passo coi tempi.

Stando al sondaggio Doxa per l’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale su 300 PMI italiane, si evince che è la categoria del commercialista quella alla quale le PMI si rivolgono quasi sempre (94% dei casi). Però la ricerca rileva anche che molto spesso il commercialista è ancorato ai servizi tradizionali e non è ancora disponibile o pronto alle nuove esigenze delle aziende (nel 25% dei casi sondati) oppure attende l’esplicita richiesta del cliente per attrezzarsi e iniziare a proporre i nuovi servizi richiesti (29% dei casi).

In questo contesto, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è impegnata a modificare con una decisa sterzata verso i supporti digitali.

L’offerta dei servizi alle PMI da parte del professionista può decisamente espandersi grazie all’automazione e digitalizzazione dello studio. Liberare risorse dedicate agli adempimenti significa espandere la redditività dello studio, significa valorizzare le professionalità che lo compongono, significa aumentare la soddisfazione del cliente per i servizi ottenuti.

Gli adempimenti sono attività che sicuramente non fanno da volano allo sviluppo dello studio e per i quali le aziende clienti malvolentieri digeriscono aumenti. La consulenza, invece, è un’attività a valore aggiunto molto elevato della quale le PMI sono affamate.

Il commercialista si deve dunque attrezzare al di là delle sue competenze professionali che sono la base sulla quale costruire un servizio consulenziale di valore.

Secondo la rilevazione Doxa i servizi ai quali le PMI sono più interessate sono il coaching, il supporto alla redazione del business plan, la gestione e il recupero del credito e la formazione anche in e-learning per i dipendenti aziendali. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia affianca i professionisti proprio con la finalità di liberare il loro tempo per le attività ad alto valore aggiunto.

Con Genya, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha ingegnerizzato una piattaforma gestionale che permette di coniugare efficienza e valore affiancando alle classiche funzionalità orientate agli adempimenti nuovi strumenti di business intelligence e collaborazione.

Un sistema di gestione dello Studio semplice, innovativo e geniale, che consente anche in mobilità, il controllo delle attività e il loro stato di avanzamento e il monitoraggio in tempo reale delle performance dei Clienti.

Genya agevola il lavoro del Professionista e dello Studio, dando maggiore spazio alle attività di valore, la consulenza strategica, per crescere e diversificare il proprio business.