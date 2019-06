OrisLine migliora la security grazie a Webroot

OrisLine, l’MSP specializzato nel settore odontoiatrico, sceglie Webroot per proteggersi dalle frequenti minacce ransomware.

Grazie alle potenzialità di Webroot e al supporto offerto da Achab, OrisLine ha ridotto i ticket di sicurezza dell’80%, gli attacchi ransomware del 90% e le infezioni del 95%.

Considerata infatti la sensibilità delle informazioni gestite dall’MSP come dati clinici di centri chirurgici, ospedali e pratiche private, da sempre gli attacchi ransomware hanno rappresentato una sfida importante per la sicurezza dell’infrastruttura di endpoint di OrisLine.

Periodi di inattività o eventuali violazioni dei dati PII (Personally Identifiable Information) non potevano essere in alcun modo tollerati. Da qui la necessità di orientare la scelta verso una soluzione all’avanguardia che rispetto a quelle precedenti potesse offrire sicurezza a 360°, semplicità di installazione, nonché la versatilità di un unico pannello di gestione in grado di garantire ampie opportunità di integrazione con i software preesistenti.

Diego Pasqua, Responsabile IT di OrisLine

In passato ho utilizzato diverse soluzioni di sicurezza, ma alla fine ho provato a cercare una soluzione facile da distribuire, con tempi di installazione ridotti e gestione centralizzata che offrisse controllo dell’IT, sicurezza e monitoraggio in un unico pannello.

… La prima cosa che abbiamo notato è che Webroot era più veloce e facile da usare rispetto alle nostre vecchie soluzioni. Per noi è stato molto semplice completare le attività di distribuzione, installazione e gestione.

La soluzione distribuita da Achab combina l'innovativa tecnologia Webroot per il riconoscimento del comportamento e dei file pattern con la potenza del cloud computing per bloccare le minacce note e neutralizzare gli attacchi zero-day sconosciuti con più efficacia rispetto ad altri software di sicurezza informatica. L’antivirus Webroot è costantemente aggiornato perché è senza firme e l’analisi delle minacce avviene direttamente nel cloud; ciò consente di non incidere sulle prestazioni di sistema.

Tra le caratteristiche particolarmente apprezzate in OrisLine l’API Unity di Webroot che consente una gestione centralizzata e giornaliera di monitoraggio e controllo della sicurezza dei clienti.

Con la precedente soluzione la gestione delle attività quotidiane era diventata particolarmente onerosa a causa degli errori di aggiornamento, un problema risolto efficacemente con Webroot che ha permesso, non solo di ridurre i costi per le soluzioni di sicurezza, ma anche di ridurre le tempistiche legate alle scansioni di sistema, passate da una media di circa 45 minuti a soli due minuti.