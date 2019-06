Dynabook, il modello PC as a Service aumenta la competitività

Secondo Dynabook, in ambienti professionali dinamici, il ruolo della tecnologia come abilitatore è oggi più importante che mai.

Implementare le giuste soluzioni in modo rapido, efficace e affidabile dovrebbe essere una priorità chiave per i responsabili IT e il modello "PC as a Service", concetto in cui i dispositivi e i servizi aziendali sono forniti in abbonamento piuttosto che acquistati, sta diventando sempre più efficace in ambito business per garantire un aggiornamento tecnologico costante.

Massimo Arioli, Business Unit Director Italy, Dynabook Europe GmbH

Quando si implementa il modello PC as a Service, i dispositivi sono integrati e visto che i device consumer sono diventati più semplici da usare e i lavoratori sono ormai abituati a utilizzarli, c’è il rischio che li preferiscano a quelli business, utilizzandoli come alternativa con relativi rischi per la sicurezza. Di conseguenza i responsabili IT hanno bisogno di garantire che l’intera flotta di dispositivi business sia aggiornata, affidabile, portatile, sicura, elegante e resistente.

In un'architettura avanzata che integra soluzioni cloud, IoT ed edge, detrminare quali soluzioni sia meglio implementare può essere difficile e richiedere molto tempo, nonostante l’esigenza sia quella di ridurre al minimo l’inattività nelle fasi di implementazione e integrazione.

Secondo un report di Gartner, il tempo di downtime della rete per qualsiasi decription costa, infatti, alle aziende tra $140.000 e $540.000 all'ora. Di conseguenza, non si deve sottovalutare il valore di un supporto efficace per la rimozione dei rischi. I servizi che offrono l'installazione on-site, la disabilitazione dei dispositivi ridondanti e la migrazione sicura dei dati attraverso le piattaforme giocano un ruolo fondamentale nella transizione dal vecchio al nuovo.

Massimo Arioli

Adottare il modello PC as a Service come parte di una strategia IT non significa solo scegliere un dispositivo e affidarlo ai dipendenti. La gestione del ciclo di vita è sempre più preziosa nel mondo mobile professionale, in particolare se i device possono essere persi o rubati durante viaggi e spostamenti. Allo stesso modo le aziende devono fronteggiare minacce sempre più avanzate e i dipendenti sono geograficamente sempre più frammentati, questo sottolinea come il PC as a Service sia un alleato fondamentale per garantire un supporto end-to-end costante, migliorando di conseguenza sicurezza, collaborazione ed efficienza operativa.

Affinché le aziende siano in grado di evolversi ed essere competitive in un panorama tecnologico in continua evoluzione, è fondamentale la tempistica dell’aggiornamento. I CIO devono considerare l’attuale offerta IT e la sua capacità ad affrontare ambienti in continua mutazione. In quest’ottica, il rinnovamento tecnologico non riguarda solo i dispositivi, ma anche le diverse tecnologie che giocheranno un ruolo all’interno di un’infrastruttura più ampia. Inoltre, la natura a lungo termine ed economicamente vantaggiosa di questo modello ne incentiva l’adozione da parte dei responsabili IT.