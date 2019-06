Sicurezza, Maticmind ottiene la certificazione ISO 27001

Maticmind soddisfa i requisiti dello standard ISO/IEC 27001; l’azienda adotta un modello riconosciuto per la gestione della sicurezza delle informazioni.

Tutto questo è valido per i principali servizi gestiti, sia attraverso il Defence Center sia attraverso il Network Operation Center.

Ricordiamo che Maticmind è una realtà consolidata in Italia e opera nel campo della system integration, con il proprio portafoglio di soluzioni a valore aggiunto nell’ambito del Data Center & Cloud, Collaboration, Security, Application e Networking. Presente con otto sedi su tutto il territorio nazionale, la società conta su oltre 600 dipendenti e un fatturato 2017 che si attesta poco sotto i 200 milioni di euro.

I Consulenti ICT e gli IT Project Manager di Maticmind dispongono di elevate competenze nell’implementazione e gestione dei data center, del networking e delle soluzioni applicative, di videoconferenza e collaboration, comprovate da un alto numero di certificazioni e da partnership con diversi top vendor del mercato.

A Modena è disponibile un Solution Center di oltre 400 mq. per poter toccare con mano le soluzioni progettate e partecipare ad un’ampia gamma di eventi formativi e di approfondimento tecnologico sulle tendenze in atto e quelle destinate ad affermarsi nell’immediato futuro.

Andrea Ferrazzi, Head of Security Competence Center & CISO di Maticmind

L’esperienza insegna quanto il momento più delicato delle operazioni straordinarie sia quello dell’integrazione, che dovrebbe tendere a preservare il valore e migliorare contestualmente le performance. Questa certificazione è una conferma di un’avvenuta, sana integrazione, ed allo stesso tempo è parte di un percorso di crescita culturale dell’azienda definito in un piano strategico che stiamo seguendo con attenzione, metodo e dedizione.

Il traguardo raggiunto da Maticmind è motivo di soddisfazione. Il tutto è stato possibile grazie alla consapevolezza e maturità sul tema dimostrata dai professionisti che la compongono, che costantemente si adoperano nel mantenere gli standard di sicurezza elevati con impegno e perseveranza, portando così l’azienda ad incrementare la qualità dei servizi offerti ai propri Clienti.