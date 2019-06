Akamai Edge Cloud, messaggistica rapida per IoT e App

Le soluzioni Akamai Edge Cloud sfruttano l’Edge Platform per proteggere la delivery di dati ai device e rendere scalabile la messaggistica interna alle applicazioni.

Edge Cloud è progettato per rispondere alle esigenze delle aziende rendendo disponibili online miliardi di endpoint come parte della rivoluzione dei dispositivi connessi IoT e promuovere ulteriormente l'adozione e la potenza della messaggistica interna alle applicazioni.

Dai produttori automobilistici agli operatori alberghieri, praticamente ogni settore sta integrando gli endpoint sotto forma di dispositivi connessi e applicazioni nelle proprie strategie aziendali, capitalizzando sull'ubiquità dell'accesso a Internet.

Tuttavia, la creazione e la gestione dell'infrastruttura richiesta per supportare, scalare e proteggere tali experience possono essere incredibilmente impegnative in termini di tempo, costi e risorse per le organizzazioni e non rientrare nelle loro competenze principali.

La linea di soluzioni Edge Cloud offre una scalabilità globale non offerta da altre piattaforme di dati per IoT e messaggistica. La maggior parte dei fornitori ha progettato le proprie reti per rispondere alle esigenze dei primi dispositivi IoT sul mercato, quando scalabilità, gestione e performance non rappresentavano un elemento chiave. Con la crescente diffusione dell'IoT e della messaggistica interna alle applicazioni, come il protocollo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), offrire la connettività a miliardi di dispositivi, la delivery dei dati in tempo reale e funzionalità che semplificano ulteriormente la gestione dei dati è diventato necessario.

IoT Edge Connect, un nuovo prodotto della linea di soluzioni Edge Cloud, affronta queste sfide offrendo un sistema sicuro. Sia i dispositivi IoT con risorse limitate, che le applicazioni che utilizzano il protocollo MQTT per la messaggistica, possono inviare o pubblicare informazioni su uno specifico argomento su un server che funge da broker di messaggi MQTT.

IoT Edge Connect offre:

● Scalabilità: IoT Edge Connect è progettato per offrire la scalabilità necessaria per supportare centinaia di milioni di endpoint e un numero di messaggi 10 volte superiore rispetto ad altre soluzioni cloud di messaggistica interna alle applicazioni e IoT. Il servizio riduce il consumo della batteria dei dispositivi e ottimizza la velocità e il volume di delivery dei dati.

● Facilità d'uso: poiché il servizio è progettato come un servizio globale continuo (servizio logico)

ed è completamente integrato con un flusso di dati all-in-one, un database distribuito e un archivio

di valore chiave, le operazioni a livello globale sono semplificate.

● Sicurezza: l'autenticazione reciproca end-to-end è progettata per garantire una comunicazione sicura tra gli endpoint connessi e l'Akamai Edge Cloud, mentre la soluzione completamente gestita supporta anche requisiti di isolamento dei dati.

● Affidabilità: le aziende possono trarre vantaggio dal protocollo MQTT in modo facile ed efficiente. Il servizio è infatti l'unico broker cloud conforme all'Organizzazione mondiale di standardizzazione dei principali fornitori di cloud con tutti e tre i livelli QoS (Quality of Service).

Con IoT Edge Connect, gli sviluppatori possono abilitare interazioni a bassa latenza con milioni

di endpoint e l'elaborazione di dati in tempo reale. I clienti che utilizzano il servizio possono ridurre l'ampliamento della rete, di elaborazione e del database, ridurre le violazioni della sicurezza e migliorare la gestione, evitando la necessità di sviluppare e mantenere costose reti IoT e di messaggistica interna alle applicazioni proprietarie.