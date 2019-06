Arlo Go, connettività 4G per una security on-the-go

Arlo fornisce una soluzione smart per il monitoraggio degli ambienti, in qualsiasi contesto, anche in villeggiatura; Arlo Go offre semplicità d’uso e installazione.

Si tratta di una telecamera di sicurezza 100% wireless, pratica portare con sé e contraddistinta da una elevata qualità di registrazione. Parliamo di un device con risoluzione HD e connettività tramite rete telefonica mobile (3G e 4G LTE). In questo modo, la telecamera può essere posizionata ovunque, senza la necessità di un collegamento Wi-Fi.



Monitorare la casa vacanze anche dalla spiaggia sarà possibile, tramite l’app dedicata è sempre possibile visionare il luogo sorvegliato con video live e on demand. Inoltre, Arlo Go, dotata di un sistema innovativo a infrarossi, avvisa l’utente in tempo reale se rileva qualsiasi oggetto nel proprio campo visivo.

La certificazione IP65 consente di posizionare il device anche in ambienti umidi e polverosi, senza il rischio di danneggiamento delle ottiche e delle parti elettriche.



Come tutti i dispositivi del brand, è semplice da configurare e permette di avere 7 giorni di registrazioni gratuite su cloud, facilmente visionabili tramite app. Arlo Go è disponibile nei maggiori retailer di elettronica al prezzo consigliato di 399,00 euro.