La BCE sceglie SIA e Colt per la fornitura di servizi di rete

SIA, in partnership con Colt Technology Services, si è aggiudicata il bando di gara della Banca Centrale Europea per la fornitura di servizi di rete.

Grazie a tali servizi, le banche centrali e commerciali, depositari centrali, Automated Clearing House e altri Payment Service Provider europei potranno collegarsi direttamente alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema attraverso un’unica interfaccia di accesso (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG).

Grazie alla concessione ottenuta da SIA e Colt come Network Service Provider per l’ESMIG, tutti gli attori del sistema finanziario europeo potranno accedere a partire da novembre 2021 alla piattaforma per il regolamento di pagamenti di importo rilevante TARGET2, al servizio di regolamento dei pagamenti istantanei TIPS, alla piattaforma per il regolamento titoli TARGET2-Securities (T2S), al sistema di gestione delle garanzie dell'Eurosistema ECMS ed eventualmente ad altri nuovi servizi e applicazioni.

L’ESMIG rappresenta una componente fondamentale nella realizzazione del progetto di consolidamento di TARGET2 e TARGET2-Securities, una delle proposte chiave del piano strategico “Vision 2020” dell'Eurosistema per l'evoluzione delle infrastrutture di mercato, che comporterà risparmi sia per le istituzioni finanziarie, cui saranno rese disponibili funzionalità più sicure e affidabili, sia per lo stesso Eurosistema attraverso una riduzione dei costi operativi.

La partnership tra SIA e Colt, siglata nel 2012 in occasione del bando di gara per TARGET2-Securities, ha permesso il conseguimento di una delle due licenze per ESMIG di durata decennale, grazie soprattutto all’elevato profilo tecnologico e alla forte presenza internazionale delle due società.