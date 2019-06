HPE Aruba, Wi-Fi sicuro e scalabile anche per le PMI

HPE Aruba presenta l’innovativa gamma di soluzioni wireless Instant On, particolarmente potenti e sicure, sviluppate per aiutare la crescita delle piccole aziende. La nuova linea sarà composta inizialmente da access point (AP) Wi-Fi per interni ed esterni studiati in modo da fornire una connettività wireless sicura ad alta velocità all'insegna della semplicità di configurazione e di gestione in combinazione con la qualità, le prestazioni e l'eccezionale supporto che i clienti si aspettano da HPE Aruba.

La proliferazione di dispositivi mobili, il crescente ricorso ad applicazioni basate su cloud e la necessità di offrire un'esperienza Wi-Fi trasparente simile a quella delle grandi aziende hanno costretto le piccole imprese a ripensare i propri requisiti di networking con lo scopo di rimanere competitive. Le piccole aziende devono inoltre affrontare le crescenti aspettative degli utenti in termini di connettività always-on sicura, il desiderio di allinearsi con i principali trend e cambiamenti tecnologici e la disponibilità di risorse IT limitate.

Secondo IDC, “per due terzi delle PMI la trasformazione digitale sarà una componente essenziale delle rispettive strategie IT entro la fine del 2023”, e dal momento che “…il crescente interesse verso la trasformazione digitale ha dato vita a nuove richieste per l'infrastruttura di comunicazione delle PMI comprese le reti LAN wireless”, risulta evidente la necessità di soluzioni Wi-Fi appositamente realizzate che siano in grado di garantire un networking non-stop pur garantendo un'esperienza wireless semplice da gestire e che possa scalare facilmente in base alle esigenze del business.

Basato sull'avanzata tecnologia Aruba 802.11ac Wave 2, il portafoglio Instant On combina la rete Wi-Fi business-grade di Aruba all'interno di una soluzione semplice e di facile installazione che offre la flessibilità sufficiente ad aggiungere fino a 25 AP secondo le esigenze del business.

Tra le altre caratteristiche di Instant On:

-una app mobile semplice e intuitiva per facilitare le operazioni di configurazione e gestione;

-funzionalità di sicurezza best-in-class compresa la conformità con i più recenti protocolli di autenticazione e la visibilità sulle applicazioni;

-tecnologia Smart Mesh per facilitare l'espansione della rete nelle aree difficili da cablare;

-opzioni per posizionamento su scrivania, a soffitto e a parete per rispondere a una varietà di ambienti tipici delle piccole aziende.



Il primo set di AP Aruba Instant On sarà disponibile dal terzo trimestre 2019.

Zeus Kerravala, Fondatore e Principal Analyst di ZK Research

La qualità e la sicurezza della connettività Wi-Fi è una preoccupazione ben presente nei clienti delle piccole aziende quando devono decidere dove giocare, dove andare, dove cenare e dove fare business perché una componente preponderante dell'esperienza complessiva dipende dal restare connessi. L'introduzione di Aruba Instant On fornisce alle piccole aziende la possibilità di implementare in maniera semplice e facile una soluzione wireless che può essere gestita da remoto attraverso qualunque dispositivo mobile persino da personale non particolarmente esperto dal punto di vista tecnico.