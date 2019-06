Arrivano a dieci le stampanti monocromatiche Epson EcoTank

I nuovi modelli monocromatici EcoTank presentati da Epson sono stati progettati per un utilizzo professionale e sono durevoli, veloci ed energeticamente efficienti. Sulla scia del successo della gamma EcoTank, Epson ha annunciato due nuovi modelli che completano l'ampio portafoglio di stampanti monocromatiche con serbatoio di inchiostro: ET-M1170, ET-M2170.

Renato Salvò, Business Manager Consumer Products di Epson Italia

Le nostre stampanti a colori hanno superato i 30 milioni di unità vendute in tutto il mondo, dimostrandosi un sistema di stampa affidabile, efficiente e con un costo copia molto conveniente; ci aspettiamo che queste nuove soluzioni EcoTank monocromatiche continuino su questo successo, fornendo a chi le utilizza, dai privati alle piccole imprese, dalle autofficine alle piccole società di contabilità, una soluzione per ridurre drasticamente il costo per pagina.

Rispetto alle stampanti laser, queste macchine sono durevoli, veloci ed efficienti dal punto di vista dei consumi energetici e sono progettate per le persone e le aziende che necessitano di una soluzione per stampare a basso costo un elevato volume di documenti in bianco e nero. La gamma delle EcoTank monocromatiche fornisce una soluzione sostanzialmente diversa rispetto alle macchine laser: con un costo per pagina estremamente basso, un sistema con capienti serbatoi ricaricabili e grazie ai flaconi forniti in dotazione2 le aziende possono stampare fino a 11.000 pagine in bianco e nero, permettendo di risparmiare fino al 90% del costo per pagina.

Dieci modelli monocromatici per tutte le esigenze

La gamma delle EcoTank monocromatiche è ora composta da dieci modelli che si rivolgono a una vasta gamma di utenti e aziende e comprende diverse tipologie: dalle stampanti ET-M1100, ET-M1120, ET-M1140, ET-M1170 e ET-M1180), ai multifunzione 3-in-1 ET-M2140 e ET-M2170 fino ai modelli 4-in-1 ET-M3140, ET-M3170 e ET-M3180). Le persone possono trovare il modello più adatto alle loro esigenze grazie a unità con diverse funzioni: stampa fronte/retro, alimentatore automatico di documenti, vassoio da 150 o 250 fogli, oltre a soluzioni di connettività quali USB, Wi-Fi ed Ethernet.

Adatti per piccoli spazi di lavoro, questi modelli azzerano in pratica il tempo perso per il cambio delle cartucce, non richiedono tempi di riscaldamento e possiedono una velocità di stampa che arriva fino a 20 ppm4. Ogni modello viene fornito con una garanzia di un anno o 100.000 pagine, estendibile a 3 anni accedendo al sito.

Questi modelli EcoTank sono stati progettati per occupare poco spazio sulla scrivania, così da poterli collocare facilmente e, con il serbatoio posizionato nella parte anteriore, è facile valutare il livello dell'inchiostro rimanente. Il sistema di caricamento permette di riempire i serbatoi in modo facile e pulito: non è necessario premere il flacone durante il processo di riempimento e l'inchiostro si fermerà in automatico a serbatoio pieno.